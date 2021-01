Fiorentina-Cagliari, Pezzella k.o: infortunio da valutare

Il capitano della Fiorentina è stato sostituito nel primo tempo del match contro il team sardo: al suo posto dentro Martinez Quarta.

Arrivano brutte notizie da - per mister Prandelli. Non solo la difficile situazione di classifica per la squadra viola, ma anche l'infortunio capitato a German Pezzella durante il match delle 18, valido per la 17esima giornata di .

Il capitano della Fiorentina ha dovuto lasciare il campo anzitempo per un problema muscolare: sostituito da Martinez Quarta, il centrale viola dovrà sottoporsi a controlli approfonditi nei prossimi giorni, così da capire l'entità dell'infortunio rimediato.

29 anni, ormai simbolo della Fiorentina da diverso tempo, Pezzella è uno dei giocatori imprescindibili per Prandelli, così come i suoi successori. I tifosi viola ora incrociano le dita, considerata l'importanza del calciatore argentino nella difesa toscana.

Tra l'altro Pezzella ha già dovuto saltare due gare per infortunio in questa stagione, k.o. per una distorsione alla caviglia nei primi giorni di novembre, in cui la Fiorentina ha prima perso contro la e dunque pareggiato contro il a retri bianche.