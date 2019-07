Fiorentina-Benfica 1-2: Viola ancora ko, sconfitta nel recupero

Dopo la pesante sconfitta contro l'Arsenal arriva un altro ko per la Fiorentina: il Benfica vince al 93'. Chiesa gioca tutto il secondo tempo.

Seconda sconfitta consecutiva per la nell'International Champions Cup 2019. Stavolta però, contro il , i viola restano in partita fino alla fine e subiscono il goal del ko solo in pieno recupero.

Montella schiera una formazione zeppa di giovani con Milenkovic in difesa, Cristoforo e Benassi a centrocampo e Saponara in attacco.

Dopo meno di dieci minuti la Fiorentina è già sotto quando De Tomas dalla sinistra crossa basso per l'ex Seferovic che non sbaglia e supera Terracciano. Proprio il portiere viola, peraltro, sarà uno dei migliori in campo.

Il pareggio della Fiorentina arriva prima della mezz'ora con Vlahovic che controlla bene un cross del giovane Sottil e non lascia scampo a Zlobvin.

Nella ripresa Montella inserisce Chiesa che disegna subito un cross perfetto per lo stesso Vlahovic, l'attaccante però stavolta colpisce il palo e sulla respinta Benassi manda clamorosamente alto a due passi dalla linea di porta.

A quel punto entrambe le squadre hanno le occasioni per vincere la partita ma quando i rigori sembrano ormai dietro l'angolo ecco la zampata di Caio che, al minuto 93, approfitta della dormita di Dabo e la mette alle spalle di Dragowski. Vince il Benfica, Fiorentina ancora ko.

IL TABELLINO

FIORENTINA-BENFICA 1-2

Marcatori: 9' Seferovic (B), 29' Vlahovic (F), 93' Caio (B)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano (46' Dragowski); Venuti (78' Lakti), Milenkovic (68' Hristov), Ranieri, Terzic (46' Biraghi): Castrovilli (68'Zurkowski), Cristoforo ( 78' Baez), Benassi (78' Dabo); Sottil (46' Chiesa), Vlahovic (58′ Simeone), Saponara (58′ Eysseric).

BENFICA (4-4-2): Zlobvin (46' Svilar); Tavares, Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi (74' Feysa); Florentino (74 ’Taarabt), Pires (78′ Jota), Rafa (78′ Caio); Seferovic, De Tomas.