Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: sorpresa Kouamé, gioca Pasalic

Iachini sceglie Kouamè per sostituire lo squalificato Ribery. Gasperini con la difesa a quattro, Malinovskyi dietro le due punte.

Le formazioni di Fiorentina-Atalanta:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic.

ATALANTA (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Romero, Gosens; Freuler, De Roon; Pasalic; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

L'Atalanta deve vincere in casa della Fiorentina per continuare a inseguire l'obiettivo quarto posto, mentre i viola hanno ancora bisogno di punti in chiave salvezza.

Iachini, privo dello squalificato Ribery, rilancia Kouamé accanto a Vlahovic. Biraghi e Caceres sugli esterni, Bonaventura e Castrovilli sono le mezzali.

Gasperini schiera la difesa a quattro con Toloi e Gosens terzini, a centrocampo c'è Pasalic. Malinovskyi dietro la coppia colombiana Muriel-Zapata.