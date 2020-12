Atalanta-Fiorentina 3-0: la Dea torna a vincere, altro ko per Prandelli

Netto successo dell'Atalanta, che si sblocca al termine del primo tempo e nella ripresa dilaga: a segno Gosens, Malinovskyi e Toloi.

L' è ripartita. La no. 3-0, recita il punteggio del Gewiss Stadium. Un risultato che fotografa nel migliore dei modi la distanza che attualmente intercorre tra le due squadre e pure tra i due club, nonostante l'arrivo sulla panchina viola di Cesare Prandelli.

Gomez rimane in panchina per tutti i 90 minuti. Ribery, invece, entra solo nella ripresa a partita già indirizzata. L'Atalanta fa a meno del Papu, ma riesce a dare continuità all'impresa di Amsterdam e si porta a casa altri tre punti che la mantengono nelle zone altissime della classifica. Un altro goccio di tranquillità in mezzo a giorni di tensione.

Primo tempo tutto sommato equilibrato: Dragowski deve lavorare, ma è costretto a lavorare anche Gollini, bravissimo con l'aiuto della traversa a togliere dalla porta un sinistro di Vlahovic. Poi, poco prima dell'intervallo, ecco la rete che cambia il corso del match: Zapata ne fa fuori un paio col suo fisicone e tocca in area per Gosens, che da pochi passi non può fallire.

Altre squadre

Nella ripresa l'Atalanta dilaga. Trovando il 2-0 con Malinovskyi, direttamente su calcio di punizione. E aumentando il proprio bottino con Toloi, che realizza di testa su schema d'angolo. Gasperini esulta, Prandelli non sa più a che santo votarsi. La zona retrocessione è sempre lì, a un passo.

IL TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 3-0

MARCATORI: 44' Gosens, 55' Malinovskyi, 63' Toloi

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero (74' Palomino), Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (81' Mojica); Pessina; Malinovskyi (74' Muriel), Zapata (81' Lammers). All. Gasperini

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Lirola (59' Callejon), Amrabat, Pulgar (46' Castrovilli), Bonaventura, Biraghi (73' Barreca); Eysseric (58' Ribery); Vlahovic (71' Kouamé). All. Prandelli

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Amrabat, Romero, Ribery

Espulsi: nessuno