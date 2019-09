Finlandia-Italia, Mancini soddisfatto: "Abbiamo dominato"

Roberto Mancini elogia la prova dell'Italia in Finlandia: "Abbiamo giocato una grande gara. Con la Grecia mi aspetto un Olimpico pieno".

Sesta affermazione su altrettante partite per l' che ipoteca la qualificazione a , già possibile nel mese di ottobre quando gli azzurri affronteranno la Grecia in casa e il Liechtenstein in trasferta.

Roberto Mancini non può che essere felice dopo i tre punti conquistati nonostante la sofferenza sorta al momento del pari finlandese, arrivato a causa di un errore di valutazione di Stefano Sensi. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Rai Sport'.

"La sofferenza c'è stata ma ce la siamo creata da soli perché stavamo dominando. Il pareggio non ci ha scosso e siamo stati bravi a riprendere in mano la partita, è stata una grande gara. Bisogna sempre migliorare, dominare fuori casa è bello".

Alcune sbavature individuali hanno ridato fiducia alla Finlandia in un certo frangente, quando l'1-1 sembrava dovesse essere il risultato finale.

"La nostra natura ci porta a soffrire, l'importante è creare con continuità. Non abbiamo concesso molto, il rigore nasce da una palla semplicissima non gestita bene, è chiaro che da lì gli avversari possano prendere coraggio".

Ora testa al match con la Grecia che potrebbe regalare il tanto agognato pass.

"Potrebbe essere la partita decisiva. Spero che l'Olimpico sia pieno come a Italia '90 quando eravamo più giovani".

L'infortunio di Emerson non pare essere particolarmente importante per fortuna del e della stessa Nazionale.