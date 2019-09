FIFA The Best 2019: Ronaldo ignora Messi e vota De Ligt

Si è appena conclusa la serata alla Scala di Milano, teatro del FIFA The Best 2019: trionfa Lionel Messi, votato come miglior giocatore dell'anno davanti a Virgil Van Dijk e Cristiano Ronaldo, unico grande assente alla cerimonia.

Svelate le votazioni dei protagonisti e spicca in primis i tre nomi fatti da CR7, che non ha inserito l'eterno rivale argentino, puntando invece sul compagno di squadra De Ligt, su Frankie De Jong e su Kylian Mbappè.

This is how #LeoMessi voted 🗳️



But what about everyone else? See who voted for who for #TheBest FIFA Men's Player here: https://t.co/pJAjcRMG1x#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/l3aKDXvVyF