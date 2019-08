Feronikeli-Milan: dove vederla in tv e streaming

Il Milan affronta il Feronikeli in amichevole, prima volta assoluta per il club rossonero in Kosovo: tutte le informazioni sulla partita.

Il affronta il Feronikeli in amichevole al Fadil Vokrri Stadium di Pristina. Per i rossoneri si tratta di una prima volta assoluta in Kosovo, Nazione in cui il Diavolo non ha mai giocato prima d'ora nel corso della sua storia.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Penultimo test prima dell'inizio del campionato per il gruppo allenato da Marco Giampaolo - il Milan il 17 agosto sfiderà infatti il Cesena in quella che sarà l'ultima amichevole estiva -, i rossoneri arrivano a questa gara dopo aver affrontato , e nell'edizione 2019 dell'International Champions Cup.

Una competizione nella quale i meneghini non sono riusciti a conquistare punti, mostrando però un gioco molto propositivo, soprattutto grazie a un Suso che pare beneficiare della scelta di Giampaolo di schierarlo in campo con continuità nel ruolo di trequartista dietro le punte.

Una fluidità di gioco che il tecnico rossonero spera di vedere in campo anche contro il Feronikeli, formazione campione della Superliga del Kosovo. Per il club allenato da Zekirija Ramadani sarà l'ultima gara prima del debutto in campionato contro il Klubi Futbollistik Drenica, in programma per sabato 17 agosto.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Feronikeli-Milan: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

FERONIKELI-MILAN: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Feronikeli-Milan DATA 10 agosto 2019, ore 20.45 (italiane) DOVE Fadil Vokrri Stadium, Pristina TV MILAN TV STREAMING facebook.com/ACMilan/

ORARIO FERONIKELI-MILAN

L'amichevole Feronikeli-Milan andrà in scena sabato 10 agosto 2019 allo stadio Fadil Vokrri Stadium di Pristina. Il calcio d'inizio della gara è fissato per le ore 20.45 italiane. Per il Milan si tratta del penultimo test prima dell'inizio della nuova stagione di .

Feronikeli-Milan sarà trasmessa in diretta in da Milan TV, canale tematico rossonero presente al numero 230 della piattaforma di Sky. Per poter vedere la gara sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al canale.

Sull'account Facebook ufficiale del Milan sarà possibile seguire la diretta della gara Feronikeli-Milan. Per seguire l'incontro in Italia sarà sufficiente dunque collegarsi a Facebook ed accedere al profilo ufficiale del club rossonero.

Grande attesa in casa Milan per la gara contro il Feronikeli, match che potrebbe vedere l'esordio di Rafael Leão in maglia rossonera. Più probabile che ciò avvenga nella ripresa, con Castillejo al momento in vantaggio per affiancare Piatek in attacco. Potrebbe poi trovare spazio anche Paqueta, rientrato dalle vacanze. L'ultimo arrivato, Leo Duarte, non è stato invece convocato così come Reina.

Pronto a schierare nuovamente un 4-3-1-2, Giampaolo dovrebbe affidarsi ancora a Suso nel ruolo di trequartista. La regia a centrocampo sarà invece nelle mani di Biglia, affiancato da Borini e Calhanoglu, con Krunic e Kessie a disposizione.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo.