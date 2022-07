Fantacalcio 2022-2023: quando escono le liste su Fantacalcio.it?

Nonostante l'inizio anticipato del campionato le liste per il Fantacalcio non usciranno troppo presto, la data sarà quella del 26 luglio.

Il campionato sta per ripartire, quest'anno in netto anticipo causa lunga pausa invernale per i Mondiali del Qatar, ma gli appassionati di Fantacalcio dovranno pazientare un altro po' per conoscere le liste.

QUANDO ESCONO LE LISTE DEL FANTACALCIO

La data di uscita su Fantacalcio.it, ufficializzata in diretta su Twich, sarà quella del 26 luglio ovvero meno di venti giorni prima del fischio d'inizio della Serie A previsto il 13 agosto.

Nei giorni precedenti sono comunque attese alcune anticipazioni sui ruoli, che potranno sempre essere modificati.

Un'uscita troppo anticipata della lista d'altronde potrebbe generare errori, specie a calciomercato ancora aperto.