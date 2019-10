L'ex dg del Genk 'azzera' il Napoli: "Peccato che Koulibaly non sia ancora in una big"

Dirk Degraen, ex dg del Genk che acquistò Koulibaly nel 2012, sul difensore del Napoli: "Peccato non abbia ancora fatto il salto in una big europea".

Alla vigilia di -, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', Dirk Degraen, ex direttore generale dei belgi, parla dei calciatori passati dai Puffi da giovani e che adesso brillano nei migliori club europei: fra questi c'è anche Kalidou Koulibaly, acquistato da Degraen nel 2012 dal Metz e ora in forza proprio agli azzurri.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Proprio riguardo il difensore senegalese Dirk Degraen si è espresso lungamente nel corso dell'intervista, rivelando di averlo incontrato in hotel per una chiacchierata amichevole, ricordando il suo periodo vissuto al Genk e 'snobbando' il Napoli.

"Io penso che sia uno dei migliori difensori al mondo ed è un peccato che non abbia ancora fatto il salto in una big europea. Penso che sarà difficile per chiunque comprarlo da De Laurentiis".

Non sarà entusiasta delle dichiarazioni di Degraen il patron De Laurentiis, che vede svalutato il suo Napoli ad un ruolo di squadra di secondo piano, nonostante gli sforzi e i grandi risultati ottenuti negli ultimi anni, dove Koulibaly è stato un pilastro della formazione di Carlo Ancelotti.

Proprio l'ex allenatore di , e saprà tramutare in benzina le dichiarazioni dell'ex dg del Genk per affrontare la partita di questa sera con la giusta cattiveria e proseguire nel migliore dei modi il cammino partenopeo in .