Evra ricorda il suo periodo alla Juventus: "Una delle sfide più difficili della mia vita"

Patrice Evra racconta il suo periodo alla Juventus e il duro lavoro negli anni in bianconero: "In confronto lo United è stato come una vacanza".

In otto anni e mezzo con il Manchester United, Patrice Evra ha vinto tutto quello che c’era da vincere, in e in Europa. Ma è stato nei 30 mesi trascorsi alla che il terzino francese ha fatto fatica come mai gli era capitato in carriera.

A raccontarlo è stato lui stesso, ospite a ‘Monday Night Football’ su ‘Sky Sports’. Evra ha raccontato che in confronto al suo periodo in bianconero, il suo trascorso con i ‘Red Devils’ è stato quasi una vacanza. Ha anche aggiunto che l’esperienza in è stata una delle più difficili della sua vita.

"Ho vinto un sacco di trofei con lo United, ma non ho paura di dire che è stata una vacanza in confronto al mio periodo alla Juventus. Il modo in cui lavorano, gli allenamenti... vai in albergo 2 giorni prima della partita, ti alleni il giorno della partita. Ecco perchè sono così orgoglioso di me stesso: mentalmente, giocare nella Juventus è stata una delle sfide più difficili della mia vita”.

Evra ha anche aggiunto di aver visto compagni vomitare dalla fatica e dallo sforzo e finire comunque gli allenamenti, sottolineando anche il poco tempo libero concesso.

“Hai un giorno libero al mese, controllano tutto di te, ti costringono a mangiare con loro. Alla Juventus hanno nel DNA il duro lavoro. Ho visto alcuni giocatori vomitare e finire comunque gli allenamenti”.

Evra on the difference between Man U and pic.twitter.com/uB7HqTxMgr — michhhael (@m1897) October 21, 2019

L'ex terzino sinistro, ritiratosi ufficialmente in estate, ha chiuso rispondendo a chi critica il calcio italiano e chi lo vede come più facile.