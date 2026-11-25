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L'Italia di Silvio Baldini si è qualificata per gli Europei Under 21 2027: ma quando e dove si giocano? Chi partecipa e quali sono le avversarie degli Azzurrini?

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C'è grande attesa per la fase finale degli Europei Under 21 2027 che vedrà la partecipazione di sedici nazionali, tra cui l'Italia di Silvio Baldini. Gli Azzurrini si sono qualificati come primi del Gruppo E.

L'Italia ha vinto già cinque volte gli Europei Under 21 di cui tre consecutivi dal 1992 al 1996, più altri due nel 2000 e nel 2004. Mentre l'ultima edizione è stata vinta dall'Inghilterra, che aveva già trionfato anche nel 2023.

QUANDO E DOVE SI GIOCANO GLI EUROPEI UNDER 21

Gli Europei Under 21 2027 sono in programma dal 16 giugno al 3 luglio e si giocheranno in due Paesi diversi, ovvero Albania e Serbia. La partita inaugurale si giocherà a Belgrado, mentre Tirana ospiterà la finalissima. Complessivamente le città ospitanti sono 7 di cui tre in Albania e quattro in Serbia: oltre a Tirana e Belgrado, ci sono anche Elbasan, Scutari, Leskovac, Backa Topola e Loznica

Oltre alle nazionali dei Paesi ospitanti si sono aggiunte le nove vincitrici dei gironi e le seconde classificate col miglior bilancio contro prima, terza, quarta e quinta classificata di ogni girone. Le ultime quattro qualificate invece sono state decretate negli spareggi giocati a novembre 2026.

Le sedici nazionali sono state poi suddivise in quattro fasce per il sorteggio:

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FASCIA 1

Spagna

Germania

Inghilterra (campione in carica)

Portogallo

FASCIA 2

Francia

Italia

Paesi Bassi

Croazia

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FASCIA 3

Polonia

Grecia

Finlandia

Norvegia

FASCIA 4

Belgio

Cechia

Albania

Serbia

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IL GIRONE E LE AVVERSARIE DELL'ITALIA

Il sorteggio dei gironi si svolge giovedì 26 novembre 2026 al Sava Congress Center di Belgrado, alle ore 18.30. Le sedici nazionali Under 21 qualificate verranno suddivise in quattro gironi da quattro. Solo allora si conosceranno dunque le prime avversarie dell'Italia di Baldini.

Oltre al titolo Europeo, in Serbia e Albania, ci sarà in palio la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. I posti a disposizione per le squadre europee sono tre. Le prime due classificate di ogni girone accederanno direttamente ai quarti di finale degli Europei Under 21.