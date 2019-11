Euro 2020, gruppo della morte: Francia, Portogallo e Germania

Nonostante il ruolo di testa di serie, la Germania sfiderà Francia e Portogallo nel girone F dell'Europeo 2020.

Era il grande pericolo del sorteggio. Tutte speravano di non incappare nel girone di ferro, della morte, delle speranze di qualificazione da probabili a complicate. L' esulta, lano. I tedeschi, infatti, avranno un gruppo che definire assurdamente forte è un eufemismo: insieme a loro

Nonostante il ruolo di testa di serie, la Germania dovrà affrontare i Campioni del Mondo della Francia e i Campioni d'Europa del Portogallo, visto l'inserimento in seconda fascia dei transalpini e nella terza dei lusitani. Grandi sorrisi, beffarsi, durante il sorteggio: nessuno scherzo, all'Europeo saranno tutte insieme.

Certo, la Germania risulta essere una delle favorite per la vittoria finale, ma anche Francia e Portogallo. Nonostante siano tutte nello stesso girone, non è comunque detto che una di loro venga eliminata già dai gruppi. Nel nuovo Europeo è previsto infatti che le due migliori terze approdino alla fase ad eliminazione diretta.

Insieme a Germania, Francia e Portogallo nel gruppo F dell'Europeo 2020 ci sarà anche un atra , Romania, Bulgaria e Ungheria: la vincente dei playoff previsti a marzo, infatti, verrà inserita nel girone per provare a sovvertire i pronostici che già da ora la danno come eliminata.

Un curioso caso, visto che la quarta squadra non è ancora nota: le quattro sfidanti dei playoff sono però consapevoli di dover sfidare Francia, Germania e Portogallo in caso di qualificazione all'Europeo nel gruppo F. Ogni competizione ha un girone della morte, ma questo sembra essere oltre ogni definizione.

L'Italia potrebbe affrontare una tra Germania, Portogallo e Francia, sempre che una di queste vada avanti come prima del proprio girone, solamente se dovesse qualificarsi ai quarti come terza: in quel caso giocherebbe a Bucarest il 29 giugno. Tante possibilità, per ora nessuna certezza. Esclusa la composizione del girone di ferro. Quella sì, una sicurezza.