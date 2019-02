Esultanza Simeone, il padre Carlos ammette: "Mi ha sorpreso"

Carlos Simeone commenta il gesto del figlio durante Atletico Madrid-Juventus: "Una cosa d'altri tempi. Io di certo non gliel'ho insegnato...".

Dal doppio vantaggio dell'Atletico Madrid agli interventi del VAR, passando per la querelle tra Cristiano Ronaldo e i padroni di casa: sull'ottavo d'andata di Champions League tra i Colchoneros e la Juventus si è detto e scritto di tutto e di più. E di un altro episodio si continua a discutere: l'esultanza di Diego Pablo Simeone dopo il goal dell'1-0 di Gimenez.

"Volevo far vedere ai tifosi che abbiamo i coglioni. Sicuramente non è un bel gesto, ma mi sentivo di farlo in quel momento. Semplicemente ho mostrato quello che ho sentito" ha detto il tecnico argentino al termine del match di mercoledì. E anche il padre Carlos, intervistato da 'El Larguero', se la ride ripensando all'episodio che ha visto protagonista il figlio.

"Io non gliel'ho insegnato di certo, non so dove l'abbia preso. Mi ha sorpreso, perché questi sono gesti di altri tempi, però si tratta di un accumulo di sensazioni rare. Niente di più. Non do peso nemmeno al gesto di Cristiano Ronaldo: sono cose del momento".

Simeone, se la sua esultanza venisse considerata eccessiva dall'UEFA, potrebbe ora rischiare pure una squalifica. Un'eventualità che Carlos si augura possa non tramutarsi in realtà.

"Spero non lo sanzionino, perché era un gesto rivolto alla sua tribuna, alla sua gente".

Chiusura sulla gara di ritorno tra Atletico e Juventus, che Carlos Simeone considera "una battaglia durissima", e sul recente rinnovo di Diego con i Colchoneros. Storia di un matrimonio quasi leggendario per gli standard del calcio moderno.