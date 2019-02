Atletico Madrid-Juventus, l’esultanza di Simeone diventa virale: "Abbiamo i coglioni"

Dopo l'1-0, il tecnico dell'Atletico Madrid si è lasciato andare ad una particolare esultanza per festeggiare la rete di Gimenez.

Le chance della Juventus rimangono, ma sensibilmente più basse rispetto alla vigilia del match. Del resto al Wanda Metropolitano di Madrid, Madama è stata messa sotto per tutta la gara dall'Atletico, meritamente vincitore per 2-0. Partita preparata alla perfezione da Simeone, che non ha trattenuto la gioia dopo l'1-0 dei suoi.

Infuriato per i due gialli comminati a Thomas e Diego Costa, che non permetteranno al centrocampista e al ghanese di giocare il ritorno causa diffida post ammonizione, imbestialito per le decisioni del VAR di annullare la rete a Morata e assegnare una punizione dal limite invece di un rigore, Simeone si è sfogato dopo il goal di Gimenez.

Il tecnico dell'Atletico Madrid si è lasciato andare con un'esultanza particolare, mani sulle parti basse e urlo liberatorio per scacciare via i fantasmi di una partita che per i suoi Colchoneros sembrava stregata e invece alla fin fine vincente. E di buon auspicio in vista del ritorno allo Stadium.

L'esultanza di Simeone ha ovviamente spaccato in due tifosi della Juventus e non, alcuni pronti a giudicarla anti-sportiva, altri semplicemente desiderosi di fare i complimenti all'allenatore dell'Atletico per la grinta messa in scena durante tutti i novanta minuti al Wanda:

"La mia esultanza? L'ho fatta in Lazio-Bolognna e l'ho fatta oggi per far vedere ai tifosi che abbiamo i coglioni".

A far parlare di sè sopratutto i tifosi dell'Inter, che vedono in Simeone un idolo da sempre, in attesa di vederlo prima o poi, come dichiarato dallo stesso allenatore, sulla panchina dei nerazzurri. E a proposito di club meneghino, a segnare il 2-0 ci ha pensato Godin, possibile rinforzo della prossima stagione.

Insomma, non solo il teatro della Champions League chiuso in sè stesso, ma anche l'unione con la Serie A e l'eterna rivalità tra Inter e Juventus. Alla quale Simeone non ha certo pensato dopo la pazza esultanza dell'1-0: ha appena rinnovato con l'Atletico, cuore e anima della squadra di Madrid:

"I tifosi della Juventus erano dall'altra parte. Sicuramente non è un bel gesto, ma mi sentivo di farlo in quel momento. Semplicemente ho mostrato quello che ho sentito".

Simeone sente anche che in casa della Juventus, come ovvio, sarà dura:

"Sappiamo bene che sarà difficile la partita che giocheremo a Torino, non mi immagino niente altro che una grande sofferenza".

Parola al campo dunque, 12 marzo a Torino. Juventus Stadium.