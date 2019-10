Esposito gioiello Inter: pronto il rinnovo di contratto

L'Inter pensa di prolungare il contratto di Sebastiano Esposito: da luglio, quando diventerà maggiorenne, il classe 2002 potrà firmare fino al 2025.

L'impatto con la competizione più importante, quella dei grandissimi, è stato devastante: Sebastiano Esposito è stato gettato nella mischia da Antonio Conte e nella mezz'ora in cui ha giocato è riuscito a mettere a ferro e a fuoco la difesa del .

Un rigore procurato andando via ad un certo Mats Hummels (uno che nel palmares può vantare un Mondiale alla voce 'titoli vinti'): classe e personalità in un momento topico della partita, quando il risultato era ancora in forte bilico sull'1-0.

Chiaro, a questo punto, che l' punti tanto sul gioiello di Castellammare di Stabia non solo per il presente ma anche per il futuro: come riportato da 'Il Corriere dello Sport', infatti, sono previsti nuovi contatti tra le parti per discutere del rinnovo di contratto.

L'attuale accordo scadrà il 30 giugno 2022 e tra un anno, quando Esposito sarà diventato maggiorenne (compirà gli anni il 2 luglio), l'intenzione è di fargli firmare un quinquennale per blindarlo dalle avances di altri club prestigiosi d' e del resto d'Europa che hanno già avuto modo di sondare il terreno.

Il ko di Sanchez ha spalancato le porte della prima squadra ad Esposito che, al primo colpo, ha saputo sfruttare la chance. E poco importa se la convocazione per i Mondiali Under 17 è saltata proprio sul più bello: siamo certi che si sarà consolato a dovere...