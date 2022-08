Empoli-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Empoli ospita il Verona nella quarta giornata del campionato di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Empoli e Verona si affrontano nel primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A, entrambe a caccia della prima vittoria stagionale.

La formazione di Zanetti è reduce dal pari in casa del Lecce, dopo essere passata in vantaggio al 22' con la rete di Fabiano Parisi.

Per i gialloblù, invece, seconda sconfitta in campionato nella scorsa giornata, in casa contro l'Atalanta, nonostante una buona prova complessiva: pesa il mancino di Koopmeiners.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Empoli-Verona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO EMPOLI-VERONA

Empoli-Verona si giocherà allo Stadio 'Castellani' di Empoli mercoledì 31 agosto 2022. Calcio d'inizio alle ore 18.30.

DOVE VEDERE EMPOLI-VERONA IN TV

La gara del 'Castellani' verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Si può scaricare l'app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come Xbox e PlayStation, su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

EMPOLI-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida tra Empoli e Verona anche in diretta streaming, scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

Il racconto di Empoli-Verona sarà disponibile anche su GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita. Collegandovi al sito di GOAL riceverete aggiornamenti in tempo reale: dall'annuncio delle formazioni ufficiali sino al racconto della gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN non ha ancora comunicato i nomi di telecronista e seconda voce che racconteranno il match

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-VERONA

Zanetti con pochi dubbi e tutti in avanti: difesa e mediana confermate rispetto alla sfida contro il Lecce, sulla trequarti Bajrami potrebbe affiancare Baldanzi alle spalle di Destro.

Cioffi conferma il blocco, con qualche eccezione: in porta Montipò, in difesa Ceccherini ancora favorito su Hien. In mediana Terracciano, Tameze, Hongla, Ilic e Lazovic, con Lasagna e Henry in attacco.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Destro.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Terracciano, Ilic, Hongla, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.