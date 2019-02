Empoli-Sassuolo: diretta streaming gratis

La 24ª giornata di Serie A mette di fronte l'Empoli di Beppe Iachini e il Sassuolo di Roberto De Zerbi. I toscani sono al terzultimo posto in classifica assieme al Bologna con 18 punti, mentre il Sassuolo naviga a metà graduatoria ed è undicesimo con 30 punti.

L'Empoli è reduce da un periodo negativo, e nelle ultime 3 giornate di campionato ha rimediato solo un punto (2 sconfitte e un pareggio), mentre il Sassuolo ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 3 gare giocate. Ciccio Caputo da una parte e Kouma Babacar dall'altra sono i due migliori marcatori delle due squadre.

EMPOLI-SASSUOLO DIRETTA STREAMING

EMPOLI-SASSUOLO DATA E ORARIO

La sfida Empoli-Sassuolo si disputerà nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani, nel pomeriggio di domenica 17 febbraio 2019, con fischio d'inizio alle ore 15.00. Per le due formazioni sarà l'8° confronto in Serie A.