Ekhator conquista e trasforma un calcio di rigore con l'Italia Under 21: come può utilizzarlo Spalletti alla Juventus

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Dopo un inizio di stagione difficile a causa degli infortuni, Jeff Ekhator punta a conquistare il suo spazio alla Juventus. Segnali incoraggianti intanto arrivano con l'Italia Under 21.

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Il giovane attaccante bianconero, acquistato la scorsa estate dal Genoa, con la Juventus di fatto non si è ancora visto soprattutto a causa di un doppio infortunio muscolare che ne ha ritardato l'inserimento.

La società però crede fermamente nelle qualità di Ekhator che peraltro, per caratteristiche fisiche e tecniche, potrebbe trovare maggiore spazio già nelle prossime settimane anche considerato lo spostamento di Randal Kolo Muani.

DECISIVO CON L'ITALIA UNDER 21

La ripartenza di Ekhator è iniziata lontano dalla Continassa grazie alla convocazione di Silvio Baldini per le due amichevoli di novembre dell'Italia Under 21, con cui è subito tornato protagonista pur senza partire titolare.

L'attaccante della Juventus però ha messo minuti importanti nelle gambe per ritrovare la migliore condizione. Baldini lo ha fatto subentrare nella mezz'ora finale sia contro la Francia che contro il Belgio. E in quest'ultima occasione Ekhator ha dato un saggio delle sue qualità conquistando e poi trasformando con freddezza il rigore del definitivo 2-2.

Il Ct dell'Italia Under 21 d'altronde nei giorni precedenti aveva già speso parole molto importanti per Jeff Ekhator: "E' un giocatore fortissimo e credo che la Juventus se ne accorgerà, vuole crescere ed è più maturo degli anni che ha. In campo riesce a leggere le situazioni con grande lucidità".

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IL RUOLO ALLA JUVENTUS

Già, la Juventus. In estate i bianconeri hanno puntato un po' a sorpresa su Jeff Ekhator acquistandolo a titolo definitivo dal Genoa per circa 16 milioni di euro più bonus. Un investimento importante per un classe 2006 in cui evidentemente Carnevali crede moltissimo.

La sua esperienza in bianconero però è stata al momento frenata da una serie di problemi fisici. Il primo proprio al suo debutto assoluto nella prima amichevole estiva durante la quale ha riportato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Poi ecco la ricaduta che lo ha tenuto fuori fino ad ottobre.

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Ekhator ha finalmente debuttato con la Juventus in gare ufficiali a inizio novembre sia in Europa League che in campionato, ma ha fin qui messo insieme appena 24' complessivi. Nonostante questo Spalletti è convinto che potrà tornare utile ai bianconeri nel prosieguo di stagione. Sembra dunque da escludere la possibilità che Ekhator lasci Torino già a gennaio in prestito.

Sempre che, durante la stessa finestra di mercato, Carnevali e Massara non riescano a regalare a Spalletti quella prima punta fisica che il tecnico richiede ormai da un anno per la sua Juventus.