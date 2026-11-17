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La Roma, bene o male, ha tenuto botta nelle settimane prima della sosta. Più in campionato che in Champions League, a dire il vero: lo testimoniano i risultati e lo testimoniano le classifiche. Sempre in attesa del ritorno degli infortunati.

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Gli indisponibili sono noti: Paulo Dybala in primis, ma anche Mile Svilar, il suo secondo Pierluigi Gollini, senza dimenticare Gianluca Mancini e mettiamoci pure Devyne Rensch. Sono rimasti solo loro, dopo i rientri pre sosta di Cristante e Koné.

Chi recupererà dunque per Parma-Roma, gara che riporta alla mente dolci sensazioni in casa romanista (ricordate il pazzesco 2-3 di maggio?) e che si giocherà sabato 21 novembre al Tardini? Com'è la situazione nell'infermeria giallorossa.

DYBALA GIOCA PARMA-ROMA?

La notizia più importante riguarda Dybala: oggi, martedì 17, l'ex campione della Juventus è tornato ad allenarsi pienamente in gruppo agli ordini di Gasperini. Lo aveva fatto già prima della sosta, a dire il vero. Lì aveva dato la sensazione di essere nuovamente a disposizione. L'allenatore aveva però spiegato che "Paulo ci mette sempre più degli altri a recuperare", dando di fatto appuntamento alla fine di novembre.

La presenza al Tardini di Dybala, a meno di nuovi contrattempi, è scontata. Toccherà a Gasperini decidere se schierare subito l'argentino dal primo minuto o se reinserirlo gradualmente dalla panchina.

Getty Images

SVILAR GIOCA PARMA-ROMA?

Chi ancora non è tornato in gruppo è Svilar. Il portiere titolare della Roma è out dalla vigilia di Como-Roma per un infortunio a un dito del piede: era la prima metà di ottobre, più di un mese fa. Altro allenamento parzialmente in gruppo per l'ex Benfica, ma considerando come alla trasferta di Parma manchi ancora qualche giorno l'ottimismo è sempre più alto.

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GOLLINI GIOCA PARMA-ROMA?

Per quanto riguarda Gollini, dipenderà da due fattori: il suo recupero dai problemi alla schiena, intanto, e poi la situazione dello stesso Svilar. Nel senso che se il titolare tornerà a essere abile e arruolabile, giocoforza la maglia del numero uno se la riprenderà lui al Tardini. Lo stesso Gollini ha svolto un'altra seduta parzialmente in gruppo, è sulla via del recupero e le sue chances per Parma sono in crescita. Anche solo per la panchina.

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MANCINI GIOCA PARMA-ROMA?

Tutto ok anche per Mancini, costretto a saltare Roma-Sassuolo prima della sosta per un risentimento al flessore nonché la chiamata in Nazionale dell'omonimo Roberto. L'ex atalantino ha recuperato, proprio come Dybala, ed è tornato a lavorare in gruppo. Nessun problema dunque per la gara di Parma, in attesa che Gasperini sciolga i soliti ballottaggi che coinvolgono la difesa.

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RENSCH GIOCA PARMA-ROMA?

Chiusura con Rensch, grande protagonista di quel Parma-Roma di maggio. Stavolta no, l'esterno olandese non ci sarà nonostante sia tornato a lavorare sul campo. Ha bisogno di ulteriore tempo per tornare al 100% della condizione dopo la lesione di primo grado all'adduttore riportata a Manchester in Champions League, e il rientro avverrà solo in un secondo momento. Quando? Magari contro il PSG, mercoledì della prossima settimana.