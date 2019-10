Dybala prende per mano la Juventus a Lecce: ottobre magico per la 'Joya'

Paulo Dybala sta rivelandosi decisivo per la Juventus: quattro goal nel mese di ottobre e tanta qualità al servizio di 'Madama'.

L'inizio in sordina aveva fatto gridare all'allarme i suoi fans, preoccupati per cotanta qualità sprecata in panchina: Paulo Dybala si è riscattato alla grande nel mese di ottobre, quello della rinascita dopo aver rischiato fortemente di essere ceduto in estate: solo la chiusura anticipata del mercato inglese e il mancato accordo con e hanno evitato l'addio alla dell'attaccante argentino.

Nel mese in corso, la stella di Dybala sta brillando all'ennesima potenza: contro il ha sbloccato il risultato su calcio di rigore realizzando la quarta rete in ventisei giorni tra campionato e , rivelandosi decisivo anche senza Cristiano Ronaldo in campo e trascinando 'Madama' da leader con il peso dell'attacco sulle spalle.

Al 'Via del Mare' l'ex ha dato prova della sua immensa classe: addirittura 100% di dribbling completati, dato che fa capire quanto in difficoltà abbia messo la retroguardia salentina, in affanno nel contenere scatti improvvisi e lampi di genio che avrebbero potuto regalare a Dybala più di un solo goal. E' anche il giocatore che ha effettuato più tiri (6) e passaggi (72).

Numeri che non fanno altro che esaltare il talento di Dybala: ogni 87 minuti partecipa ad un'azione da goal o ne realizza uno, lasciando praticamente il segno ad ogni partita. Continuando ancora su questi livelli, per Sarri sarà sempre più difficile toglierlo dall'undici titolare come avvenuto nelle primissime gare: lui e Higuain sono destinati a giocarsi un posto accanto all'intoccabile Ronaldo che, comunque vada, potrà contare su una 'Joya' rivitalizzata e conscia delle sue grandi doti di finalizzatore ed assistman.