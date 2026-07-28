Dove vedere Watford-Fiorentina in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 29 lug 2026 - 14:30

La partita tra Watford e Fiorentina è disponibile in diretta streaming su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire il match in diretta.

Come vedere Watford-Fiorentina con una VPN

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Watford-Fiorentina: mercoledì 29 luglio ore 20.30

Watford e Fiorentina si sfidano in un'amichevole estiva, con i Viola che arrivano a questa sfida dopo l'uscita in cui hanno ceduto di misura al Queens Park Rangers per 3-2, segnale che la squadra di Firenze è ancora in fase di rodaggio.

Il Watford, dal canto suo, ha trovato una vittoria convincente per 3-0 contro l'Hansa Rostock nell'ultimo test, un risultato che avrà dato fiducia allo staff tecnico.

Un test utile per entrambe le formazioni, che cercano minuti nelle gambe e automatismi prima che i rispettivi campionati entrino nel vivo.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Watford arriva a questa amichevole con un bilancio recente di una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle tre amichevoli finora disputate. L'ultima uscita ha portato una convincente vittoria per 3-0 contro l'Hansa Rostock, mentre in precedenza i Hornets avevano pareggiato 2-2 con il Barnet e perso 2-1 contro il Boreham Wood.

La Fiorentina ha battuto il Gubbio per 1-0 e travolto la Fiorentina U20 per 8-1. Tuttavia, l'ultima uscita contro il QPR, persa 3-2, ha fatto squillare qualche campanello d'allarme a Fabio Grosso, evidenziando che la squadra è ancora in costruzione.





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Come guardare sul grande schermo

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Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



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