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Simone Giromini

Dove vedere Watford-Fiorentina in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere l'amichevole tra Watford e Fiorentina: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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La partita tra Watford e Fiorentina è disponibile in diretta streaming su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire il match in diretta.

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Come vedere Watford-Fiorentina con una VPN

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Watford-Fiorentina: mercoledì 29 luglio ore 20.30

Watford e Fiorentina si sfidano in un'amichevole estiva, con i Viola che arrivano a questa sfida dopo l'uscita in cui hanno ceduto di misura al Queens Park Rangers per 3-2, segnale che la squadra di Firenze è ancora in fase di rodaggio.

Il Watford, dal canto suo, ha trovato una vittoria convincente per 3-0 contro l'Hansa Rostock nell'ultimo test, un risultato che avrà dato fiducia allo staff tecnico.

Un test utile per entrambe le formazioni, che cercano minuti nelle gambe e automatismi prima che i rispettivi campionati entrino nel vivo.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

WAT

WAT - Forma

MID
S5-1
COV
S0-4
BOR
S2-1
BAR
D2-2
HRO
V3-0
Gol segnato (subito)
7/13
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FIO

FIO - Forma

JUV
V0-2
ATA
D1-1
FIO
V8-1
GUB
V1-0
QPR
S3-2
Gol segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Watford arriva a questa amichevole con un bilancio recente di una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle tre amichevoli finora disputate. L'ultima uscita ha portato una convincente vittoria per 3-0 contro l'Hansa Rostock, mentre in precedenza i Hornets avevano pareggiato 2-2 con il Barnet e perso 2-1 contro il Boreham Wood.

La Fiorentina ha battuto il Gubbio per 1-0 e travolto la Fiorentina U20 per 8-1. Tuttavia, l'ultima uscita contro il QPR, persa 3-2, ha fatto squillare qualche campanello d'allarme a Fabio Grosso, evidenziando che la squadra è ancora in costruzione.


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  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


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  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.


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