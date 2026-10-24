Serie C - Game Week 11 24 ott 2026 - 11:30

Vis Pesaro-Ravenna è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito le opzioni disponibili per non perdere nemmeno un minuto della partita.

Come vedere Vis Pesaro-Ravenna con una VPN

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Vis Pesaro-Ravenna: data e orario

La Vis Pesaro ospita il Ravenna nel Girone B di Serie C, in una sfida che mette di fronte l'ultima della classifica e una delle squadre più in forma del campionato.

I marchigiani arrivano a questo appuntamento in un momento difficile. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra in cerca di certezze, con la classifica che pesa sempre di più.

Il Ravenna, al contrario, si presenta con il vento in poppa. I romagnoli hanno perso solo una delle ultime cinque gare e vengono da una vittoria esterna contro lo Spezia capolista, un risultato che conferma la loro solidità.

Per la Vis Pesaro è una partita che va al di là dei tre punti. Servono una reazione e una prestazione capace di ridare fiducia a un gruppo che nelle ultime settimane ha incassato troppo e prodotto poco.

Il Ravenna sa che una vittoria in trasferta rafforzerebbe la sua posizione nelle zone alte del girone, mantenendo la pressione sulle squadre che la precedono.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per la Vis Pesaro non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Eventuali aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Ravenna la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati certi su assenze o convocati. Le ultime notizie sulla formazione ospite saranno rese note a ridosso della gara.

Stato di forma

La Vis Pesaro ha raccolto nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte. I marchigiani hanno perso l'ultimo match contro il Latina per 1-0, risultato che segue la sconfitta per 3-2 contro il Grosseto. L'unico successo del periodo è arrivato contro il Guidonia Montecelio per 2-1. Nelle cinque gare la Vis Pesaro ha segnato sette reti e ne ha concesse nove, un dato che riflette le difficoltà difensive del momento.

Il Ravenna presenta un ruolino di marcia decisamente più positivo: tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I romagnoli vengono dalla vittoria esterna per 1-0 contro lo Spezia, risultato di grande peso considerata la qualità dell'avversario. In precedenza avevano battuto il Campobasso per 3-1. Nelle cinque partite il Ravenna ha segnato sei reti e ne ha subite quattro.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre in Serie C, il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e un pareggio. L'ultimo incontro risale all'aprile 2026, quando il Ravenna si impose per 1-0 in casa propria. Prima di quel risultato, era stata la Vis Pesaro a vincere per 1-0 nel match casalingo del dicembre 2025. La serie racconta di sfide equilibrate, con margini spesso minimi a decidere il risultato.

Classifica





Nel Girone B di Serie C la Vis Pesaro occupa l'ultima posizione in classifica, mentre il Ravenna è secondo. Un confronto che contrappone una squadra che lotta per uscire dalla zona più pericolosa del girone a una che punta invece a restare in scia delle primissime posizioni.





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