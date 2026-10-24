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Serie C
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Dove vedere Vis Pesaro-Ravenna in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Vis Pesaro vs Ravenna
Vis Pesaro
Ravenna
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Vis Pesaro e Ravenna: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 11

Vis Pesaro-Ravenna è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito le opzioni disponibili per non perdere nemmeno un minuto della partita.

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Come vedere Vis Pesaro-Ravenna con una VPN

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Vis Pesaro-Ravenna: data e orario

La Vis Pesaro ospita il Ravenna nel Girone B di Serie C, in una sfida che mette di fronte l'ultima della classifica e una delle squadre più in forma del campionato.

I marchigiani arrivano a questo appuntamento in un momento difficile. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra in cerca di certezze, con la classifica che pesa sempre di più.

Il Ravenna, al contrario, si presenta con il vento in poppa. I romagnoli hanno perso solo una delle ultime cinque gare e vengono da una vittoria esterna contro lo Spezia capolista, un risultato che conferma la loro solidità.

Per la Vis Pesaro è una partita che va al di là dei tre punti. Servono una reazione e una prestazione capace di ridare fiducia a un gruppo che nelle ultime settimane ha incassato troppo e prodotto poco.

Il Ravenna sa che una vittoria in trasferta rafforzerebbe la sua posizione nelle zone alte del girone, mantenendo la pressione sulle squadre che la precedono.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per la Vis Pesaro non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Eventuali aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Ravenna la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati certi su assenze o convocati. Le ultime notizie sulla formazione ospite saranno rese note a ridosso della gara.

Stato di forma

VIS

VIS - Forma

ACR
S1-4
SPE
S3-1
GUM
V2-1
GRO
S2-3
LAT
S1-0
Gol segnato (subito)
6/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RAV

RAV - Forma

ATA
V0-2
GUB
V2-0
PNS
S2-1
CAM
V3-1
SPE
S0-1
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Vis Pesaro ha raccolto nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte. I marchigiani hanno perso l'ultimo match contro il Latina per 1-0, risultato che segue la sconfitta per 3-2 contro il Grosseto. L'unico successo del periodo è arrivato contro il Guidonia Montecelio per 2-1. Nelle cinque gare la Vis Pesaro ha segnato sette reti e ne ha concesse nove, un dato che riflette le difficoltà difensive del momento.

Il Ravenna presenta un ruolino di marcia decisamente più positivo: tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I romagnoli vengono dalla vittoria esterna per 1-0 contro lo Spezia, risultato di grande peso considerata la qualità dell'avversario. In precedenza avevano battuto il Campobasso per 3-1. Nelle cinque partite il Ravenna ha segnato sei reti e ne ha subite quattro.

Precedenti

Testa a testa

Vis PesaroPareggioRavenna
1
2
2
Serie C
Ravenna badge
Ravenna
RAV
1
Vis Pesaro badge
Vis Pesaro
VIS
0
FIN
Serie C
Vis Pesaro badge
Vis Pesaro
VIS
1
Ravenna badge
Ravenna
RAV
0
FIN
Serie C
Vis Pesaro badge
Vis Pesaro
VIS
0
Ravenna badge
Ravenna
RAV
0
FIN
Serie C
Ravenna badge
Ravenna
RAV
2
Vis Pesaro badge
Vis Pesaro
VIS
1
FIN
Serie C
Vis Pesaro badge
Vis Pesaro
VIS
0
Ravenna badge
Ravenna
RAV
0
FIN
2Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre in Serie C, il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e un pareggio. L'ultimo incontro risale all'aprile 2026, quando il Ravenna si impose per 1-0 in casa propria. Prima di quel risultato, era stata la Vis Pesaro a vincere per 1-0 nel match casalingo del dicembre 2025. La serie racconta di sfide equilibrate, con margini spesso minimi a decidere il risultato.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
10910184+1428
V
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
10622166+1020
S
V
S
V
V
3
GrossetoGrossetoGRO
105412113+819
D
V
S
V
V
4
PescaraPescaraPES
115331513+218
V
V
D
V
S
5
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
10523149+517
S
V
S
S
V
6
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
104421410+416
V
D
V
S
D
7
LivornoLivornoLIV
104421514+116
D
D
S
V
D
8
PerugiaPerugiaPER
115151517-216
S
V
S
V
V
9
VadoVadoVAD
114341211+115
V
D
V
V
D
10
TorresTorresTOR
104331112-115
S
V
D
D
D
11
PinetoPinetoPIN
11353911-214
V
V
D
S
S
12
LatinaLatinaLAT
103431010013
V
V
D
D
S
13
Atalanta U23Atalanta U23ATA
94051013-312
V
S
S
S
V
14
CampobassoCampobassoCAM
103341419-512
S
S
D
V
D
15
ForliForliFOR
102531616011
S
D
S
D
D
16
Ostia MareOstia MareOTM
112361014-49
S
S
D
D
D
17
PianesePianesePNS
10154610-48
D
D
V
S
D
18
SambenedetteseSambenedetteseSAM
101451417-37
D
D
V
S
D
19
GubbioGubbioGUB
112181021-117
S
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
91171020-104
S
S
V
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone B di Serie C la Vis Pesaro occupa l'ultima posizione in classifica, mentre il Ravenna è secondo. Un confronto che contrappone una squadra che lotta per uscire dalla zona più pericolosa del girone a una che punta invece a restare in scia delle primissime posizioni.


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