Dove vedere Vicenza-Catania in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/64 8 ago 2026 - 14:00

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Come vedere Vicenza-Catania con una VPN

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Vicenza-Catania: sabato 8 agosto ore 20

Vicenza e Catania si sfidano in Coppa Italia in una gara che mette di fronte due club con ambizioni di rilancio. Entrambe le formazioni arrivano da una stagione di Serie C e cercano un avvio positivo per la nuova annata.

Il Vicenza ha chiuso la scorsa stagione con risultati altalenanti, ma ha mostrato una buona vena offensiva nelle ultime settimane. Il pareggio per 2-2 contro il Genoa in amichevole è stato un segnale incoraggiante in vista degli impegni ufficiali.

Il Catania, dal canto suo, ha vissuto un finale di stagione complicato, con la sconfitta pesante per 4-0 contro l'Ascoli che ha lasciato qualche strascico.

La Coppa Italia rappresenta per entrambe le squadre un'opportunità per testare le ambizioni stagionali fin dai primi impegni ufficiali.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming, con orario di calcio d'inizio, probabili formazioni e statistiche aggiornate.

Stato di forma

Il Vicenza arriva a questa sfida con un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La prestazione più recente è stato il pareggio per 2-2 contro il Genoa in amichevole, mentre in Serie C il Vicenza aveva impressionato con il 6-1 rifilato alla Triestina e il 5-2 inflitto all'Arezzo. La nota negativa è stata la sconfitta per 4-1 contro il Benevento. Nelle cinque gare considerate, il Vicenza ha segnato 11 reti e ne ha subite 11.

Il Catania presenta un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultima gara disputata è stata la vittoria per 2-1 contro l'Ascoli in Serie C, preceduta però dallo 0-4 subito all'andata sempre contro i marchigiani. I siciliani avevano in precedenza registrato tre segni X, tra cui il 3-3 contro il Lecco. Nel periodo considerato il Catania ha realizzato 10 gol e ne ha incassati 9.





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Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



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