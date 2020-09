Dove vedere Verona-Roma in tv e streaming

Verona e Roma danno vita alla seconda partita della giornata d'esordio della A. Tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

e aprono la saga dei posticipi serali della 2020/21. Dopo - , che darà ufficialmente il via al nuovo campionato con il primo anticipo delle 18, toccherà infatti a gialloblù e giallorossi scendere in campo nella seconda sfida della prima giornata del nuovo torneo.

Guarda Verona-Roma in diretta e in esclusiva su DAZN

Il Verona e la Roma si sono comportate in maniera opposta nella scorsa stagione: ottimo l'andamento della neopromossa di Juric, che a un certo punto ha sognato addirittura di andare in Europa, e deludente quello della squadra di Fonseca, che non è riuscita a entrare nei primi 4 posti dovendosi accontentare per la seconda annata consecutiva di un piazzamento in .

Verona e Roma si sono sfidate per due volte anche nello scorso campionato, e in entrambi in casi sono stati i giallorossi ad avere la meglio: Dzeko e compagni hanno infatti espugnato per 3-1 il Bentegodi nella gara d'andata, ripetendosi in quella di ritorno all'Olimpico con uno striminzito 2-1.

QUANDO SI GIOCA VERONA-ROMA

Verona-Roma, secondo anticipo della prima giornata di Serie A, si giocherà nella serata di sabato 19 settembre allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE VERONA-ROMA IN TV E STREAMING

La gara tra Verona e Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha acquisito i diritti di 3 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. Il match del Bentegodi si potrà vedere in televisione attraverso una moderna smart : basterà scaricare l'app di DAZN, oppure collegando il televisore a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o ancora grazie a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Verona-Roma si potrà vedere anche in diretta , e non solo in tv: basterà collegarsi al sito di DAZN, oppure scaricare l'apposita applicazione, per godersi il match tra la formazione di Ivan Juric e quella di Paulo Fonseca.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ROMA

Col mercato ancora in alto mare, il Verona potrebbe schierarsi con due attaccanti puri come Stepinski (in odore di trasferimento al ) e Di Carmine, con Zaccagni alle loro spalle. In difesa non ci sarà Kumbulla, a un passo dall'approdo proprio ai giallorossi: l'ex Cetin va verso l'esordio. In mezzo al campo ballottaggio Benassi-Tameze per far coppia con Veloso. Lazovic out: sulla sinistra tocca a Dimarco.

Roma con il 3-4-2-1 con cui Fonseca ha chiuso il campionato. Pedro è ancora out: dal 1' sulla trequarti potrebbero esserci Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno di Dzeko, peraltro molto chiacchierato sul mercato in chiave . Giallorossi a corto di difensori centrali e di esterni: Cristante arretra nel pacchetto arretrato, mentre sulla destra può esserci Karsdorp al posto di Bruno Peres, contagiato dal COVID-19.

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Benassi, Veloso, Dimarco; Zaccagni; Stepinski, Di Carmine. All. Juric

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca