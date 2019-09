Dove vedere Verona-Milan in tv e streaming

Il Verona di Juric ospita il Milan di Giampaolo nella 3ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla gara e dove seguirla in tv e streaming.

Il di Marco Giampaolo va a far visita al neopromosso di Ivan Juric nel posticipo domenicale serale della 3ª giornata del campionato di . I rossoneri hanno collezionato 3 punti nelle prime due giornate, con una sconfitta al debutto con l' e un successo di misura in casa con il . Meglio hanno fatto gli scaligeri, che hanno ottenuto un pari con il e una vittoria sul e precedono i rivali in graduatoria occupando il 7° posto con 4 punti.

L'unica rete segnata al momento dal Milan è stata realizzata dal turco Calhanoglu, mentre le 2 marcature gialloblù portano la firma di Miguel Veloso e Pessina. I precedenti in casa del Verona sono poco confortanti per il Diavolo: in 27 gare infatti gli scaligeri si sono imposti 10 volte, contro le 9 vittorie rossonere e gli 8 pareggi.

Se da un lato il Milan è la squadra che ha subito meno goal nell'anno solare 2019 (solo 17) fra le squadre partecipanti agli ultimi due campionati di A, dall'altro le statistiche rivelano anche che i rossoneri in questo torneo sono la formazione con la percentuale realizzativa più bassa, appena il 3,3%.

Fra i rossoneri cerca ancora il 1° goal ufficiale nella nuova stagione il centravanti polacco Krzysztof Piatek, a segno in un'unica occasione nelle ultime 9 gare giocate in campionato.

QUANDO SI GIOCA VERONA-MILAN

La partita Verona-Milan si giocherà la sera di domenica 15 settembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona.

DOVE VEDERE VERONA-MILAN IN TV E STREAMING

Verona-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati avranno anche la possibilità di seguire la partita in diretta sul proprio pc, tablet o smartattraverso la piattaforma Sky Go

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-MILAN

Juric pensa alla conferma del 3-4-2-1. Davanti dovrebbe esserci spazio per Stepinski nel ruolo di punta centrale e di Verre sulla trequarti, con Tutino che potrebbe partire dalla panchina. In mediana Faraoni e Lazovic si candidano a presidiare le corsie laterali, con Amrabat e Miguel Veloso interni. In difesa torna dopo la squalifica Dawidowicz, che entra in ballottaggio con Bocchetti (favorito) per un posto nella retroguardia a tre.

Nell'attacco rossonero l'opzione più forte resta quella di Piatek supportato da Suso e Castillejo, mentre Rebic partirà con ogni probabilità dalla panchina. In mediana ci sarà la conferma in regia di Bennacer, con Kessié e Calhanoglu (favorito su Paquetà) mezzali. Difesa scolpita con Calabria e Ricardo Rodriguez terzini e la coppia Musacchio-Romagnoli al centro.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo