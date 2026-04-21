Dove vedere Verona-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La Serie A si prepara al rush finale e tra le sfide in programma in questa trentaquattresima giornata di campionato c’è anche quella tra Verona e Lecce, una gara che mette in palio preziosi punti per la salvezza.

Per il Verona, penultimo a 18 punti, si potrebbe trattare dell’ultima chance per continuare a sperare nella rimonta proprio ai danni di un Lecce, terzultimo (a pari punti con la Cremonese) con 28 punti.

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Come guardare Verona-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita di Serie A tra Verona e Lecce sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN

Verona-Lecce: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio M. A. Bentegodi

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La gara tra Verona e Cagliari, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, si gioca sabato 25 aprile 2026 allo stadio Bentegodi di Verona. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Hellas Verona - Lecce Probabile formazione Panchina Allenatore P. Sammarco Probabile formazione Panchina Allenatore E. Di Francesco

Notizie sul Verona

Nel Verona due i dubbi principali: uno in difesa, con Valentini favorito su Bella-Kotchap, e uno in attacco, con Bowie in vantaggio su Sarr.

Notizie sul Lecce

Assenza pesante in casa Lecce, che dovrà sostituire lo squalificato Tiago Gabriel: al suo posto agirà Ndaba. Solito ballottaggio in attacco tra Stulic e Cheddira, con il primo che dovrebbe spuntarla e partire dall’inizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Harroui; Bowie. Allenatore: Sammarco.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Ndaba, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Di Francesco.

Forma

Continua la crisi nera di risultati del Verona, battuto dal Milan nell’ultimo turno di campionato per 1-0. Per i gialloblù si tratta della quinta sconfitta consecutiva.

Momento delicato anche per il Lecce, che nel precedente turno di campionato ha pareggiato per 1-1 contro la Fiorentina tornando a muovere la classifica dopo quattro sconfitte.

Partite tra le due squadre

Sono 50 le partite ufficiali che si sono disputate tra Verona e Lecce. Il bilancio recita 19 vittorie a favore del Verona, 15 pareggi e 16 successi per il Lecce.

Classifica

Il Verona si presenta al match da penultimo in classifica con 18 punti, il Lecce invece è terzultimo con 28 punti.