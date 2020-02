Dove vedere Verona-Juventus in tv e streaming

Il Verona sfida la Juventus nell'anticipo serale della 23ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il rivelazione di Ivan Juric sfida in casa la capolista di Maurizio Sarri nell'anticipo serale del sabato della 23ª giornata di . Gli scaligeri occupano il 9° posto in classifica con 31 punti, frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, e si trovano ad appena una lunghezza dalla zona , i piemontesi guidano la graduatoria a quota 54 punti con un cammino di 17 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 28 confronti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei gialloblù, il bilancio è in sostanziale equilibrio, con 10 successi bianconeri, 10 pareggi e 8 vittorie del Verona. L'ultima sfida si è giocata il 30 dicembre 2017 e vide la Vecchia Signora, guidata da Massimiliano Allegri, imporsi 3-1 con un goal di Matuidi e una doppietta di Dybala, mentre per i padroni di casa andò a segno l'ex Caceres.

L'ultima vittoria del Verona risale ad un anno prima, precisamente all'8 maggio 2016, quando gli scaligeri vinsero 2-1 il confronto grazie alle reti di Toni e Viviani, con rete ospite sempre realizzata da Dybala. Nella storia del confronto non è mai accaduto, finora, che i bianconeri si imponessero per 2 volte consecutive in casa dei gialloblù.

La squadra di Juric è imbattuta da 7 gare in Serie A e da 3 partite interne (2 vittorie e un pareggio), mentre quella di Sarri ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta a nelle ultime 4 giornate.

Fra i gialloblù ben 5 calciatori, Valerio Verre, Davide Faraoni, Samuel Di Carmine, Matteo Pessina e Giampaolo Pazzini si dividono lo scettro di miglior realizzatore di squadra con 3 reti ciascuno. Quest'ultimo ha contribuito in carriera alla realizzazione di 6 reti contro la Juventus (4 goal e 2 assist), ma tutte le partecipazioni risalgono alle prime 8 sfide, nessuna alle ultime 13. La Vecchia Signora è la squadra che l'esperto attaccante ha affrontato di più in carriera in Serie A, ben 21 volte.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è invece il bomber della Juventus, con un bottino di 19 goal segnati in altrettante gare giocate.

QUANDO SI GIOCA VERONA-JUVENTUS

Verona-Juventus si giocherà la sera di sabato 8 febbraio 2020 nella cornice dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 20.45.

DOVE VEDERE VERONA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

L'anticipo Verona-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN , e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Verona-Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La partita sarà inoltre visibile in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS, e su computer e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Al termine della gara sarà possibile vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-JUVENTUS

Juric, dopo il recupero infrasettimanale contro la , riavrà a disposizione a centrocampo Amrabat, che ritroverà il suo posto dal 1' accanto all'altro interno Miguel Veloso. Sulle fasce i soliti Faraoni e Lazovic. Dietro, davanti al portiere Silvestri, consueta linea a tre con Rrahmani e Kumbulla ai lati di Gunter, favorito su Dawidowicz. Dubbi invece sulla trequarti, con Borini e Pessina che si contendono una maglia accanto a Zaccagni, e in attacco, con Verre ancora una volta in vantaggio sulla concorrenza dello stesso Borini, di Stepinski, di Di Carmine e di Pazzini. La punta Salcedo è l'unico indisponibile per infortunio.

Sarri potrebbe confermare davanti il tridente composto da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo ai lati di Dybala, schierato falso nove. Se così fosse, Ramsey partirebbe dalla panchina. In mediana la regia sarà affidata a Pjanic, con Bentancur e Rabiot, favorito su Matuidi, che dovrebbero agire da mezzali. Fra i pali ci sarà Szczesny, mentre in difesa Bonucci e De Ligt comporranno la coppia centrale, e Cuadrado e Alex Sandro agiranno da esterni bassi. In dubbio per un problema al polpaccio la presenza di Bernardeschi, mentre si avvicina il rientro di Chiellini. Out per problemi fisici, oltre ai lungodegenti Demiral e Khedira, anche il brasiliano Danilo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.