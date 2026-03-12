Dove vedere Verona-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Entrambe reduce da una vittoria, Verona e Genoa si sfidano nel lunch match della ventinovesima giornata di Serie A.





I gialloblù hanno conquistato un successo con il Bologna che ha rilanciato la squadra in classifica, pur rimanendo una situazione molto difficile. Il Genoa invece, vittorioso contro la Roma, ha fatto un passo importante in chiave salvezza.

Come guardare Verona-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Verona-Genoa sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, potrà vedere Verona-Genoa in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Verona-Genoa: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Verona-Genoa si gioca domenica 15 marzo 2026, alle ore 12:30 allo stadio Bentegodi.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Verona-Genoa

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Sabelli; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

