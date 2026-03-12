Goal.com
Serie A
team-logoHellas Verona
Stadio M. A. Bentegodi
team-logoGenoa
Guarda su DAZN
Dove vedere Verona-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Verona-Genoa è una sfida salvezza; i giallolù costretti a vincere mentre per De Rossi l'opportunità di allungare. Le informazioni sulla partita.

Entrambe reduce da una vittoria, Verona e Genoa si sfidano nel lunch match della ventinovesima giornata di Serie A.


I gialloblù hanno conquistato un successo con il Bologna che ha rilanciato la squadra in classifica, pur rimanendo una situazione molto difficile. Il Genoa invece, vittorioso contro la Roma, ha fatto un passo importante in chiave salvezza.

Come guardare Verona-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Genoa crest
Genoa
GEN

Verona-Genoa sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, potrà vedere Verona-Genoa in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Verona-Genoa: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio M. A. Bentegodi

Verona-Genoa si gioca domenica 15 marzo 2026, alle ore 12:30 allo stadio Bentegodi. 

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Hellas Verona - Genoa

Hellas VeronaHome team crest

5-3-2

Formazione

3-4-2-1

Home team crestGEN
1
L. Montipo
7
R. Belghali
5
A. Edmundsson
12
D. Bradaric
3
M. Frese
15
V. Nelsson
63
R. Gagliardini
11
J. Akpa Akpro
21
A. Harroui
18
K. Bowie
16
G. Orban
16
J. Bijlow
27
A. Marcandalli
5
L. Oestigard
22
J. Vasquez
18
C. Ekuban
32
M. Frendrup
4
Amorim
14
J. Onana
20
S. Sabelli
10
J. Messias
21
J. Ekhator

3-4-2-1

GENAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Sammarco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Verona-Genoa

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Sabelli; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

Forma

VER
-Forma

Goal segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

VER

Ultime 5 partite

GEN

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

4

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

0