Dove vedere Verona-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La 36ª giornata di Serie A propone al ‘Bentegodi’ la sfida tra Verona e Como, un confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi completamente diversi in questo finale di stagione.
Gli scaligeri, già aritmeticamente retrocessi in Serie B, vogliono chiudere con dignità la stagione dopo il buon pareggio ottenuto contro la Juventus.
Il Como di Fabregas, invece, continua a inseguire il sogno Champions: con 62 punti, i lariani devono vincere le ultime tre partite per sperare nel quarto posto. Dopo lo 0-0 contro il Napoli, serve un successo per restare in corsa nella volata finale contro Juventus e Roma.
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Il match tra le due squadre non è disponibile in chiaro e gratis.
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Verona-Como: ora di inizio
Verona-Como si gioca domenica 10 maggio 2026, alle 12:30, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
Notizie su Verona, Como e probabili formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas