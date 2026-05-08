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Stadio M. A. Bentegodi
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Alessandro De Felice

Dove vedere Verona-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Hellas Verona vs Como
Hellas Verona
Como

Verona e Como si affrontano al Bentegodi nel trentaseiesimo turno del campionato di Serie A: tutto sulla partita, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

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La 36ª giornata di Serie A propone al ‘Bentegodi’ la sfida tra Verona e Como, un confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi completamente diversi in questo finale di stagione.

Gli scaligeri, già aritmeticamente retrocessi in Serie B, vogliono chiudere con dignità la stagione dopo il buon pareggio ottenuto contro la Juventus. 

Il Como di Fabregas, invece, continua a inseguire il sogno Champions: con 62 punti, i lariani devono vincere le ultime tre partite per sperare nel quarto posto. Dopo lo 0-0 contro il Napoli, serve un successo per restare in corsa nella volata finale contro Juventus e Roma.

Come guardare Verona-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Verona-Como si può vedere in esclusiva da DAZN, disponibile via app o sito ufficiale del servizio.

Serie A
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VER
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COM

Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono comunque seguire la gara tra Verona e Como anche su DAZN 1, ovvero il canale numero 214 del satellite.

Il match tra le due squadre non è disponibile in chiaro e gratis.

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Verona-Como con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Verona-Como: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio M. A. Bentegodi

Verona-Como si gioca domenica 10 maggio 2026, alle 12:30, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Notizie su Verona, Como e probabili formazioni

Probabili formazioni Hellas Verona - Como

Hellas VeronaHome team crest

5-3-2

Formazione

4-2-3-1

Home team crestCOM
1
L. Montipo
12
D. Bradaric
15
V. Nelsson
3
M. Frese
7
R. Belghali
5
A. Edmundsson
24
A. Bernede
11
J. Akpa Akpro
63
R. Gagliardini
10
T. Suslov
18
K. Bowie
1
J. Butez
28
I. Smolcic
34
D. Carlos
2
M. Kempf
3
A. Valle
33
L. Da Cunha
38
A. Diao
23
M. Perrone
10
N. Paz
20
M. Baturina
11
A. Douvikas

4-2-3-1

COMAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Sammarco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Forma di Verona e Como

VER
-Forma

Goal segnato (subito)
2/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra le due squadre

VER

Ultime 5 partite

COM

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

5

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

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