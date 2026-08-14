Dove vedere Venezia-Modena in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/32 15 ago 2026 - 14:45

Venezia-Modena è trasmessa in chiaro. Di seguito il canale e le opzioni per seguire la partita in diretta TV e in streaming.

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Venezia-Modena: sabato 15 agosto ore 20:45

Il Venezia ospita il Modena nella Coppa Italia, un appuntamento che arriva nel pieno della preparazione estiva per entrambe le squadre.

I lagunari si presentano a questo impegno dopo una pre-stagione intensa, con risultati altalenanti nelle amichevoli. L'ultima uscita contro il Brest si è conclusa in parità per 2-2, dopo la sconfitta per 4-3 contro il Saint-Etienne e il netto 3-0 rifilato al Galatasaray.

Il Modena arriva invece con una situazione più complicata alle spalle. La squadra di Daniele Galloppa ha chiuso la scorsa Serie B con tre sconfitte consecutive, comprese le ultime due gare del campionato contro Juve Stabia e Avellino, entrambe perse per 1-0.

Il confronto diretto tra le due formazioni ha una storia recente tutta in Serie B. Il Venezia ha vinto l'ultimo incrocio disputato a febbraio 2026, con il Modena che si era imposto nel match di dicembre 2025.

Per il Venezia si tratta di un banco di prova utile per affinare la condizione in vista degli impegni che contano. Il Modena cerca invece una risposta di carattere dopo un finale di stagione difficile.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Venezia ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite, tutte amichevoli estive. I lagunari hanno segnato 17 gol complessivi in questo periodo, con la vittoria per 8-0 contro il Vis Pesaro come risultato più netto. L'ultimo pareggio per 2-2 contro il Brest conferma una squadra che produce molto in fase offensiva ma che concede ancora qualcosa dietro.

Il Modena ha vinto una sola delle ultime cinque partite, perdendo le altre quattro. Tre di queste sconfitte sono arrivate in Serie B, tutte con il punteggio di 1-0, contro Monza, Avellino e Juve Stabia. L'unico successo risale al 2-1 contro l'AC Reggiana 1919 del 1° maggio 2026. La squadra ha segnato appena tre gol in questo arco di tempo, subendone cinque.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in Serie B il 10 febbraio 2026, il Modena si è imposto per 2-0 in casa del Venezia. Prima di quel match, era stato il Venezia ad avere la meglio: il 20 dicembre 2025 i lagunari avevano vinto 2-1 a Modena. Considerando tutti e cinque gli incroci più recenti, il Venezia guida il bilancio con tre vittorie contro una del Modena, con un pareggio nel mezzo. I veneziani hanno segnato 12 gol totali in questi cinque confronti, mentre il Modena si è fermato a sei.





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