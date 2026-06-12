Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D Los Angeles Stadium

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USA-Paraguay: data e orario

Gli Stati Uniti aprono la loro campagna ai Mondiali di casa contro il Paraguay al SoFi Stadium di Inglewood, California, in una sfida valida per il Girone D della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Per il tecnico Mauricio Pochettino è il momento della verità. L'argentino ha costruito la sua squadra attorno a una generazione dorata di talenti europei, con Christian Pulisic del Milan come punto di riferimento assoluto. Giocare davanti a un SoFi Stadium sold out, con oltre 69.000 spettatori, amplifica ogni aspettativa.

Dall'altra parte c'è il Paraguay di Gustavo Alfaro, che torna ai Mondiali per la prima volta dal 2010 dopo sedici anni di assenza. La Albirroja ha conquistato il pass per il Nord America con una difesa granitica: soltanto 10 gol subiti in 18 partite di qualificazione CONMEBOL, un record che racconta tutto della filosofia di Alfaro.

Alfaro è un maestro del blocco difensivo basso. Il suo Paraguay cede volentieri il possesso, aspetta l'avversario e riparte in verticale sfruttando la velocità di Miguel Almirón e la qualità di Julio Enciso. Per gli Stati Uniti, rompere questo muro sarà la sfida tattica centrale della serata.

Nel Girone D attendono anche Turchia e Australia. Una sconfitta all'esordio complicherebbe i piani di entrambe le nazionali, rendendo questo incontro decisivo fin dal primo fischio.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire USA vs Paraguay in TV e in live streaming, l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Il tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino dovrebbe schierare dal primo minuto Matt Freese in porta, con una difesa composta da Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards e Antonee Robinson. A centrocampo spazio a Tyler Adams e Weston McKennie, con Sergino Dest, Christian Pulisic e Malik Tillman a supporto di Folarin Balogun in attacco. Non si registrano indisponibili o squalificati nella rosa americana.

In casa Paraguay, il commissario tecnico Gustavo Alfaro non potrà contare su Julio Enciso, assente per infortunio. Il resto della rosa è al completo: Orlando Gill dovrebbe difendere i pali, protetto da Junior Alonso, Juan Caceres, Omar Alderete e Gustavo Gomez. Diego Gomez, Andres Cubas, Damian Bobadilla e Mauricio agiranno a centrocampo, con Antonio Sanabria e Miguel Almiron nel ruolo di terminali offensivi.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 19 J. Enciso

Stato di forma

Gli Stati Uniti arrivano all'esordio mondiale con un bilancio di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultima partita disputata si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro la Germania il 6 giugno 2026. Il risultato più positivo del periodo è il 5-1 rifilato all'Uruguay nel novembre 2025, mentre nel mezzo sono arrivate le sconfitte contro Portogallo (0-2) e Belgio (2-5). In totale, gli americani hanno segnato 11 gol e ne hanno subiti 12 nelle ultime cinque gare.

Il Paraguay si presenta in forma migliore: 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è il netto 4-0 sul Nicaragua del 5 giugno 2026. La Albirroja ha anche battuto Grecia (0-1) e Messico (1-2) nelle gare precedenti, mentre ha perso contro Marocco (2-1) e, in novembre, proprio contro gli Stati Uniti (2-1). Nelle ultime cinque gare, il Paraguay ha realizzato 8 reti subendone 6.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 15 novembre 2025, un'amichevole giocata in casa degli Stati Uniti e terminata 2-1 in favore degli americani. Guardando agli ultimi cinque precedenti, gli USA conducono con tre vittorie contro una del Paraguay, con un pareggio assente. L'unico successo paraguaiano nella serie è datato 2007, in Copa America, quando il Paraguay si impose 3-1. Le altre due sfide, entrambe sul suolo americano nel 2018 e in Copa America 2016, si sono chiuse 1-0 per gli Stati Uniti.

Classifica





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