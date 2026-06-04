La partita tra Ungheria e Finlandia è trasmessa in Italia. Di seguito i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili.

Come vedere Ungheria-Finlandia con una VPN

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Ungheria-Finlandia: data e orario

Ungheria e Finlandia si affrontano in un'amichevole internazionale, un appuntamento che arriva a poche settimane dall'avvio dei Mondiali 2026 in Nord America. Nessuna delle due nazionali ha staccato il biglietto per la competizione iridata, e questa partita rappresenta un'occasione per ritrovare ritmo e fiducia prima che l'estate entri nel vivo.

L'Ungheria si presenta a questo incontro dopo un avvio di 2026 tutto sommato positivo sul piano dei risultati. I magiari hanno conquistato due risultati utili consecutivi nelle ultime uscite, anche se il cammino verso la qualificazione mondiale si era interrotto già in autunno.

La Finlandia, dal canto suo, arriva da una sconfitta pesante: i nordici sono stati travolti 4-0 dalla Germania nell'ultima uscita di fine maggio, un risultato che ha evidenziato le difficoltà della squadra contro avversarie di livello superiore. Prima di quel ko, i finlandesi avevano alternato buone prestazioni a passi falsi, come la sconfitta contro Malta nelle qualificazioni mondiali.

Per entrambe le selezioni, l'amichevole ha il sapore di una riflessione collettiva. Fuori dal Mondiale, cercano conferme su cui costruire il prossimo ciclo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Stato di forma

L'Ungheria arriva a questa amichevole con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I magiari hanno perso 3-2 contro l'Irlanda nel playoff mondiale di novembre, ma hanno risposto con un successo esterno sull'Armenia e un pareggio per 2-2 contro il Portogallo. Nel 2026 hanno battuto la Slovenia per 1-0 e pareggiato 0-0 con la Grecia, raccogliendo quattro punti nelle due uscite più recenti.

La Finlandia ha invece totalizzato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Tra i risultati positivi spicca il 2-0 rifilato alla Nuova Zelanda e il 4-0 all'Andorra. Sul fronte negativo, i finlandesi hanno perso 0-1 contro Malta nelle qualificazioni mondiali, pareggiato 1-1 con Capo Verde e subito il pesante 4-0 contro la Germania il 31 maggio 2026, ultima uscita prima di questa sfida.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al novembre 2018, quando l'Ungheria si impose 2-0 in casa nella UEFA Nations League C. In quella stessa edizione della competizione, la Finlandia aveva vinto il match d'andata per 1-0. Considerando le ultime cinque sfide, l'Ungheria conduce con tre vittorie contro due della Finlandia, con un confronto diretto che si è sempre rivelato equilibrato e spesso deciso da margini minimi.

Classifica









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