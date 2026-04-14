Dove vedere Udinese-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Una è salva, l'altra quasi. Udinese e Parma si affrontano nel 33esimo turno per migliorare la propria classifica e puntare all'obiettivo di questo finale di annata, ovvero concludere nella parte sinistra della graduatoria. Decisamente avanti i bianconeri, con 43 punti rispetto al 36 di un team ospite che nonostante il +9 sul 18esimo posto non è ancora certa al 100% di rimanere nella massima serie.

Per il match di sabato, ore 15, contro il Parma l'Udinese dovrà fare a meno del proprio cannoniere Davis, che potrebbe saltare anche il successivo match esterno contro la Lazio. Lo scorso novembre i bianconeri hanno espugnato il Tardini per 2-0 e ora sono chiamati alla conferma contro i gialloblù, decisi a riscattare la sfida di fine 2025.

A proposito di cannonieri, Cuesta potrà nuovamente contare su Pellegrino, che nell'ultimo turno contro il Napoli è rimasto fuori causa squalifica.

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Udinese-Parma, a che ora inizia

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Notizie su Udinese, Parma e formazioni

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Probabili formazioni Udinese-Parma

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PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabè, KeitaM., Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta

Forma di Parma e Udinese

I precedenti tra Udinese e Parma

Classifica di Parma e Udinese