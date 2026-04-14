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Dove vedere Udinese-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Udinese vs Parma Calcio 1913
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Udinese salva, Parma quasi: lo scontro del 33esimo turno per migliorare la propria classifica, con entrambe che puntano a chiudere la stagione nella parte sinistra della graduatoria.

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Una è salva, l'altra quasi. Udinese e Parma si affrontano nel 33esimo turno per migliorare la propria classifica e puntare all'obiettivo di questo finale di annata, ovvero concludere nella parte sinistra della graduatoria. Decisamente avanti i bianconeri, con 43 punti rispetto al 36 di un team ospite che nonostante il +9 sul 18esimo posto non è ancora certa al 100% di rimanere nella massima serie.

Per il match di sabato, ore 15, contro il Parma l'Udinese dovrà fare a meno del proprio cannoniere Davis, che potrebbe saltare anche il successivo match esterno contro la Lazio. Lo scorso novembre i bianconeri hanno espugnato il Tardini per 2-0 e ora sono chiamati alla conferma contro i gialloblù, decisi a riscattare la sfida di fine 2025.

A proposito di cannonieri, Cuesta potrà nuovamente contare su Pellegrino, che nell'ultimo turno contro il Napoli è rimasto fuori causa squalifica.

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Udinese-Parma si può vedere in diretta esclusiva su DAZN, via sito e app ufficiale.

Chi ha attivato Zona DAZN può comunque guardare la partita tra Udinese e Parma anche su Sky e in particolare sul canale del satellite numero 214, ovvero DAZN 1.

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Udinese-Parma, a che ora inizia

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Notizie su Udinese, Parma e formazioni

Probabili formazioni Udinese - Parma Calcio 1913

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Runjaic

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Cuesta

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Udinese-Parma

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic

PARMA (3-5-1-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabè, KeitaM., Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta

Forma di Parma e Udinese

UDI
-Forma

Goal segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

PAR
-Forma

Goal segnato (subito)
3/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

I precedenti tra Udinese e Parma

UDI

Ultime 5 partite

PAR

4

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

11

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica di Parma e Udinese

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