Dove vedere Udinese-Milan in tv e streaming

Il nuovo Milan di Giampaolo inizia il suo campionato sul campo dell'Udinese: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Il apre la prima domenica di questa 2019/2020 sul campo dell': dopo aver perso l' i rossoneri puntano tutto sul campionato agli ordini del nuovo condottiero Marco Giampaolo.

Dopo l'ennesimo cambio in panchina il Milan riparte nuovamente con l'obiettivo di centrare quel quarto posto che lo riporterebbe nel prestigioso teatro della . Pochi colpi ad effetto ma mirati sul fronte mercato per un progetto tecnico tutto nuovo e votato al bel calcio.

Gli innesti di Leao, Duarte, Rodriguez, Bennacer e Krunic alzano il livello qualitativo di una rosa che ritrova inoltre l'importantissimo recupero di Bonaventura. La dirigenza è inoltre riuscita a trattenere il proprio gioiello Gigio Donnarumma, blindando il giovane portiere dalle forti voci di mercato.

Il Milan farà visita all'Udinese, chiamata a iniziare nel migliore dei modi la propria stagione: l'ossatura della squadra di Tudor è rimasta invariata con qualche importante innesto come Nestorovksi, Walace, De Maio e Becao.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-MILAN

Udinese-Milan sarà il primo match di domenica 25 agosto 2019. Il fischio d'inizio è fissato in calendario alle ore 18.00. La gara si disputerà nel moderno impianto della Dacia Arena di Udine.

Lo scorso anno su questo campo il Milan riuscì a strappare tre punti in maniera rocambolesca con il bellissimo goal segnato da capitan Romagnoli in pieno recupero, addirittura al 97'.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN IN TV E STREAMING

La partita tra Udinese e Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Udinese-Milan andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire inoltre la sfida tra Udinese e Milan anche in attraverso la piattaforma SkyGo. I tifosi potranno collegarsi al sito di SkyGo, oppure scaricare l'applicazione su tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-MILAN

Tudor conferma il 3-4-2-1 con Becao accanto a Troost-Ekong e Samir: Ter-Avest non è al meglio ma potrebbe stringere i denti, in caso di forfait è pronto a slittare Pussetto sulla fascia. Davanti Lasagna è in vantaggio su Nestorovski, sicuro del posto ormai De Paul.

Subito il primo infortunio per Giampaolo, che perde Biglia in allenamento e deve fare i conti con una condizione non ottimale per Bennacer: davanti alla difesa potrebbe dunque vedersi Calhanoglu nell'inedito ruolo di regista, accompagnato da Kessiè e Paquetà. Suso confermato trequartista alle spalle di Piatek e del connazionale Castillejo..

UDINESE (3-4-2-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter-Avest, Mandragora, Jajalo, Stryger-Larsen; Pussetto, De Paul; Lasagna. All. Tudor

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo. All. Giampaolo