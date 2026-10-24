Dove vedere Udinese-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 8 25 ott 2026 - 15:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni disponibili per seguire il match.

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Udinese-Milan: domenica 25 ottobre ore 20.45

Il Milan torna in Serie A con una sconfitta europea ancora fresca. Domenica 25 ottobre la squadra di Ruben Amorim fa visita all'Udinese al Bluenergy Stadium di Udine, nell'ottava giornata di campionato.

I rossoneri arrivano a questa partita dopo il pesante 3-0 subito giovedì sera sul campo del Bournemouth in Europa League. L'espulsione di Mike Maignan al 27' ha di fatto indirizzato la gara fin dal primo tempo, rendendo impossibile qualsiasi rimonta.

Amorim ha ammesso senza giri di parole che non c'è stata partita: i giocatori più esperti non possono permettersi certi errori, e la prestazione è stata negativa sotto ogni aspetto. Il tecnico portoghese sa che serve una risposta immediata.

Buona notizia per il Milan: Gonçalo Ramos, rimasto a casa per un problema fisico prima della trasferta inglese, ha già ripreso ad allenarsi con il gruppo. La sua disponibilità per domenica potrebbe cambiare le opzioni offensive di Amorim.

L'Udinese, dal canto suo, attraversa un momento difficile. I friulani hanno perso tutte le le ultime cinque partite in campionato, compresa la più recente in casa per 3-0 contro il Lecce. Runjaic cerca risposte davanti al proprio pubblico.

In classifica il Milan occupa la quarta posizione, a conferma di un rendimento in campionato che resta solido nonostante il passo falso europeo. L'Udinese si trova invece nelle zone basse della graduatoria, con una situazione che rende questa partita importante per ritrovare fiducia.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

L'Udinese deve fare a meno di Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo, Vakoun Issouf Bayo e David Alaba, tutti indisponibili per infortunio. Runjaic ha quindi poche alternative e dovrà affidarsi all'undici titolare con Keinan Davis come riferimento offensivo, supportato da Chakvetadze ed Ekkelenkamp sulla trequarti. A centrocampo Kamara, Karlstrom, Piotrowski e Vojvoda con Ebosse, Solet e Palma davanti a Okoye.

Nel Milan restano out Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze e Pietro Terracciano. Amorim non ha squalificati in rosa e può contare sul rientro di Gonçalo Ramos, tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio che lo aveva tenuto fuori dalla trasferta di Bournemouth. Il probabile undici vede Maignan in porta, con Gila, De Winter e Pavlovic in difesa, Hutchinson, Musah, Modric e Moreira a centrocampo con il duo Pulisic-Rabio a supporto di Ramos centravanti.

Stato di forma

L'Udinese arriva a questa partita dalla sconfitta casalinga per 3-0 contro il Lecce, che ha fatto seguito ad altre quattro sconfitte: 2-1 contro il Torino, 0-1 contro il Cagliari, 5-3 contro l'Inter e 1-2 contro la Lazio. Un bilancio che fotografa le difficoltà del momento.

Il Milan presenta un andamento molto diverso: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Dopo il successo per 4-0 sul Salisburgo in Europa League e il 3-2 sull'Atalanta in campionato, è arrivato il 3-0 di Bournemouth. In Serie A la squadra di Amorim mantiene comunque una continuità di risultati che l'Udinese non riesce a trovare.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Milan ha battuto l'Udinese 3-0 in casa in Serie A. Nelle ultime cinque sfide dirette il Milan ha vinto quattro volte contro una sola vittoria dell'Udinese, quella per 2-3 in casa a gennaio 2024.

Classifica





In Serie A il Milan occupa la quarta posizione, in piena lotta per i posti europei, mentre l'Udinese penultima con Genoa, Fiorentina e Parma, in una zona di classifica che rende questa partita casalinga particolarmente importante per i friulani in chiave salvezza.





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