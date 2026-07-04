Il Campionato Europeo U19 è trasmesso in Italia da Rai Sport. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Come vedere Ucraina U19-Italia U19 con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Ucraina U19-Italia U19: data e orario

Ucraina U19 e Italia U19 si sfidano nel Campionato Europeo U19 in una partita che mette di fronte due delle squadre più in forma del torneo. Gli azzurrini cercano punti pesanti per consolidare la loro posizione nel girone.

L'Ucraina arriva a questo appuntamento dopo aver battuto Serbia e Croazia nelle prime due uscite del torneo. I ragazzi di casa hanno dimostrato concretezza e cinismo sotto porta, segnando cinque reti nelle prime due gare disputate.

L'Italia, dal canto suo, ha aperto la fase finale con una vittoria netta sulla Serbia per 2-0, prima di fermarsi sullo 0-0 contro la Croazia nell'ultimo turno.

Il pareggio a reti bianche contro i croati ha lasciato qualche rimpianto, ma la squadra italiana ha mostrato solidità difensiva e la capacità di gestire i momenti di difficoltà. La sfida contro l'Ucraina rappresenta un banco di prova importante per entrambe le selezioni.

Con entrambe le squadre ancora in corsa per i propri obiettivi nel torneo, si preannuncia una gara intensa e combattuta. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Stato di forma

L'Ucraina U19 si presenta a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate. I ragazzi ucraini hanno battuto la Serbia per 2-1 il 2 luglio, confermando il momento positivo. In precedenza avevano superato la Croazia per 3-1 e l'Estonia per 4-0 nelle qualificazioni, segnando complessivamente undici reti nelle ultime cinque gare e subendone solo cinque.

L'Italia U19 vanta tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite. Gli azzurrini hanno aperto il torneo con un successo per 2-0 sulla Serbia, prima del pareggio per 0-0 contro la Croazia. Nelle qualificazioni avevano battuto l'Irlanda per 2-1 e la Slovacchia per 3-0, con un solo pareggio per 1-1 contro la Turchia a spezzare la serie di vittorie.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due selezioni risale al 21 luglio 2024, quando l'Ucraina U19 superò l'Italia U19 per 3-2 nel Campionato Europeo U19. Guardando ai quattro precedenti disponibili, i risultati sono equamente divisi: due vittorie per parte, con l'Italia che si impose per 3-1 nelle qualificazioni del 2019 e per 1-0 nel 2013, mentre l'Ucraina vinse per 1-0 nel 2004 oltre al successo del 2024.

Classifica





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







