Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D Los Angeles Stadium

Turchia-USA sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito il canale e il link per seguire la partita in streaming.

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Turchia-USA: data e orario

Il Girone D dei Mondiali 2026 si chiude con una partita che ha poco da dire in termini di classifica, ma molto da offrire sul piano individuale e simbolico. Al Los Angeles Stadium di Inglewood, la Turchia affronta gli Stati Uniti nella terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo.

Per gli USA la qualificazione agli ottavi è già matematica. Mauricio Pochettino ha costruito una squadra che ha dominato il girone con vittorie su Paraguay e Australia, conquistando il primo posto con un turno d'anticipo. È la prima volta dal 1930 che la nazionale americana vince due partite consecutive in un Mondiale.

La Turchia, al contrario, è già eliminata. Le sconfitte contro Australia e Paraguay hanno chiuso anticipatamente il cammino della squadra di Vincenzo Montella, che torna a casa dopo un torneo deludente. La Federcalcio turca ha confermato il tecnico italiano nonostante le critiche, scegliendo la continuità in un momento difficile.

Per gli statunitensi questa partita rappresenta un'opportunità: chi ha giocato meno cerca spazio e minutaggio in vista degli ottavi, mentre giocatori come Folarin Balogun puntano a restare in corsa per la classifica marcatori. Il giovane attaccante è tra i protagonisti di questi Mondiali, con il suo nome accostato a grandi club europei.

Per la Turchia, invece, è l'ultima occasione per salvare qualcosa di un Mondiale da dimenticare. Montella avrà bisogno di una risposta di carattere dai suoi, a partire da Arda Guler e Kenan Yildiz, i due talenti su cui il calcio turco costruisce le proprie speranze.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e in streaming, l'orario del calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Vincenzo Montella dovrebbe schierare Ugurcan Cakir in porta, con una difesa composta da Mert Muldur, Ozan Kabak, Merih Demiral e Ferdi Kadioglu. A centrocampo spazio a Hakan Calhanoglu, Can Uzun e Salih Ozcan, mentre Kenan Yildiz e Arda Guler agiranno sulla trequarti a supporto dell'unica punta Deniz Gul. Non si registrano indisponibili o squalificati nella rosa turca.

Mauricio Pochettino si affida a Matt Turner tra i pali, con una linea difensiva formata da Mark McKenzie, Max Arfsten, Joseph Scally e Auston Trusty. Il centrocampo prevede Giovanni Reyna, Malik Tillman e Alex Zendejas, mentre Timothy Weah, Sebastian Berhalter e Ricardo Pepi completano il tridente offensivo. Aggiornamenti saranno disponibili in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Turchia arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Le due sconfitte sono arrivate consecutivamente in questo Mondiale: prima contro l'Australia (0-2) il 14 giugno, poi contro il Paraguay (0-1) il 20 giugno. In precedenza, Montella aveva ottenuto tre successi di fila, tra cui un netto 4-0 contro la Macedonia del Nord in amichevole e una vittoria per 2-1 sul Venezuela. Nelle ultime cinque partite, la Turchia ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque.

Gli USA presentano tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare, con un andamento molto positivo in questo Mondiale. La squadra di Pochettino ha battuto il Paraguay 4-1 il 13 giugno e l'Australia 2-0 il 19 giugno, conquistando il girone con un turno d'anticipo. Le uniche sconfitte sono arrivate in amichevole, contro la Germania (1-2) e il Portogallo (0-2). Complessivamente, gli americani hanno segnato dieci gol e ne hanno incassati sei nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Le due squadre si sono affrontate tre volte. L’ultima partita, un’amichevole disputata il 7 giugno 2025, ha visto la Turchia battere gli Stati Uniti 2-1. In precedenza gli Stati Uniti avevano vinto 2-1 sia nel giugno 2014 sia nel maggio 2010.

Classifica





Nel Girone D dei Mondiali, gli USA occupano il primo posto mentre la Turchia è ultima con zero punti.





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