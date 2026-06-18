Coppa del Mondo - Mondiali - Girone D San Francisco Bay Area Stadium

La partita tra Turchia e Paraguay è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per seguire la gara in streaming.

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Turchia-Paraguay: data e orario

Turchia e Paraguay si affrontano al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, in California, in una partita del Girone D della Coppa del Mondo FIFA 2026. Entrambe le nazionali arrivano all'appuntamento sconfitte alla prima giornata e con la necessità assoluta di portare a casa i tre punti.

La Turchia di Vincenzo Montella ha perso 2-0 contro l'Australia a Vancouver, nonostante un dominio territoriale schiacciante: 72% di possesso palla e 30 tiri verso la porta, tutti respinti da un portiere australiano in stato di grazia. La mancanza di concretezza sotto porta ha condannato i turchi a un risultato che non rispecchia quanto prodotto in campo.

Il Paraguay di Gustavo Alfaro ha vissuto una serata ancora più difficile a Los Angeles, cedendo 4-1 agli Stati Uniti padroni di casa. La partita si è messa subito in salita con un'autorete di Bobadilla al settimo minuto, e la difesa paraguaiana non è riuscita a contenere la velocità in transizione degli americani.

Ard Güler e Hakan Çalhanoğlu restano i punti di riferimento del gioco turco. Montella sa che la sua squadra deve trasformare il predominio tattico in gol concreti, qualcosa che non è riuscita a fare contro i Socceroos.

Dall'altra parte, Miguel Almirón e Julio Enciso sono chiamati a trascinare la Albirroja in una partita che potrebbe segnare il destino del loro Mondiale. Il Paraguay ha dimostrato di saper costruire azioni pericolose, ma deve ritrovare la solidità difensiva perduta contro gli USA.

In fondo al Girone D, con zero punti ciascuna, Turchia e Paraguay sanno che chi perde questa sera sarà quasi certamente eliminato. Per sapere dove seguire la partita in diretta TV o in streaming, ecco tutte le informazioni che ti servono.

Formazioni

Vincenzo Montella non registra infortuni né squalifiche nel gruppo turco in vista della sfida contro il Paraguay. Il probabile undici titolare prevede Ugurcan Cakir in porta, con Ferdi Kadioglu, Mehmet Zeki Celik, Merih Demiral e Abdulkerim Bardakci nella linea difensiva. A centrocampo agiranno Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu e Orkun Kokcu, mentre Arda Guler, Baris Alper Yilmaz e Kerem Akturkoglu comporranno il tridente offensivo.

Anche Gustavo Alfaro non ha segnalato indisponibili o diffidati nel gruppo paraguaiano. La formazione probabile schiera Orlando Gill tra i pali, con Gustavo Gomez, Omar Alderete, Juan Caceres e Alexandro Maidana in difesa. Il centrocampo dovrebbe essere formato da Damian Bobadilla, Diego Gomez e Andres Cubas, con Miguel Almiron, Julio Enciso e Antonio Sanabria a supporto dell'attacco. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Turchia arriva a questa partita con quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, macchiate però dalla sconfitta per 2-0 subita contro l'Australia all'esordio mondiale il 14 giugno. Prima di quel passo falso, i turchi avevano battuto il Venezuela per 2-1 in amichevole e demolito la Macedonia del Nord per 4-0. Nelle qualificazioni mondiali avevano superato Kosovo e Romania, entrambe per 1-0. In totale, nelle ultime cinque partite la Turchia ha segnato otto gol e ne ha subiti tre.

Il Paraguay ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. La campagna mondiale è iniziata con la pesante sconfitta per 4-1 contro gli Stati Uniti il 13 giugno, preceduta da un netto 4-0 in amichevole contro il Nicaragua. In precedenza, la Albirroja aveva perso 2-1 contro il Marocco, battuto la Grecia per 1-0 e vinto in Messico per 2-1 nel novembre 2025. Complessivamente, nelle ultime cinque partite il Paraguay ha segnato nove gol e ne ha incassati otto.

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