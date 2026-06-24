Coppa del Mondo - Mondiali - Girone F Kansas City Stadium

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Tunisia-Olanda: data e orario

Tunisia e Olanda si affrontano al GEHA Field at Arrowhead Stadium di Kansas City giovedì 25 giugno, nell'ultima giornata del Girone F della Coppa del Mondo 2026. Per gli Oranje è una partita con una posta in gioco precisa: blindare il passaggio agli ottavi di finale e chiudere la fase a gironi in testa al gruppo.

La squadra di Ronald Koeman arriva a questa sfida con il vento in poppa. Dopo il pareggio per 2-2 all'esordio contro il Giappone, i Paesi Bassi hanno travolto la Svezia con un netto 5-1 a Houston, una prestazione che ha fatto crescere la fiducia all'interno dello spogliatoio. Il terzino Denzel Dumfries, autore di due assist contro la Svezia, è stato tra i protagonisti assoluti di quella vittoria.

La Tunisia, invece, vive un momento completamente diverso. Gli Aquilotti di Cartagine sono già matematicamente eliminati dopo le pesanti sconfitte subite contro Svezia (5-1) e Giappone (4-0). La panchina ha anche cambiato guida tecnica durante il torneo: Sabri Lamouchi è stato esonerato dopo la prima sconfitta e al suo posto è arrivato Hervé Renard.

Per Renard, tecnico di grande esperienza internazionale, questa partita rappresenta la prima vera opportunità di imprimere la propria filosofia di gioco sulla squadra. La Tunisia vorrà chiudere il suo Mondiale con dignità, cercando di limitare i danni contro una delle formazioni più in forma del torneo.

Virgil van Dijk guida una difesa olandese che ha concesso poco nelle ultime uscite, mentre in mezzo al campo Frenkie de Jong detta i tempi con la consueta autorità. Cody Gakpo e Tijjani Reijnders completano un undici di qualità che punta a presentarsi agli ottavi con il massimo della confidenza.

Di seguito trovi tutte le informazioni su dove seguire Tunisia vs Olanda in diretta TV e in streaming, l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

La Tunisia di Hervé Renard dovrebbe scendere in campo con Aymen Dahmen in porta, una difesa composta da Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery e Omar Rekik, e un centrocampo con Rani Khedira e Anis Ben Slimane. Hannibal Mejbri agirà in posizione più avanzata, con Elias Saad, Hazem Mastouri e Khalil Ayari a completare il reparto offensivo. Al momento non si registrano infortuni o squalifiche ufficiali nel gruppo tunisino.

L'Olanda di Ronald Koeman dovrebbe affidarsi a Bart Verbruggen tra i pali, con Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke e Virgil van Dijk in difesa e Denzel Dumfries sulla fascia destra. A centrocampo spazio a Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch e Frenkie de Jong, mentre Donyell Malen, Cody Gakpo e Brian Brobbey comporranno il tridente offensivo. Anche per gli Oranje non risultano assenti per infortuni o squalifiche.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Tunisia ha perso quattro delle ultime cinque partite, con l'unico risultato utile rappresentato da un pareggio a reti inviolate contro il Canada in amichevole. Il rendimento nel torneo è stato deludente: 0-4 contro il Giappone il 21 giugno e 5-1 contro la Svezia il 15 giugno. Nelle cinque gare considerate, gli Aquilotti hanno segnato appena un gol subendone undici.

L'Olanda ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 5-1 sulla Svezia il 20 giugno, preceduta dal pareggio per 2-2 con il Giappone all'esordio mondiale il 14 giugno. Gli Oranje hanno segnato undici gol e ne hanno subiti cinque in questo arco di tempo, con un trend offensivo in netta crescita.

Precedenti

TUN Ultima partita OLA 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Tunisia 1 - 1 Olanda 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due squadre si sono affrontate una volta, l’11 febbraio 2009 in amichevole: 1-1 in Tunisia.

Classifica





Nel Girone F dei Mondiali 2026, l'Olanda occupa la prima posizione mentre la Tunisia è ultima con zero punti.





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