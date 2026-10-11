Serie C - Game Week 9 11 ott 2026 - 11:30

Treviso-Ospitaletto sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Treviso-Ospitaletto con una VPN

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Treviso-Ospitaletto: data e orario

Treviso e Ospitaletto si affrontano nel Girone A della Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma entrambe in cerca di continuità.

I biancocelesti arrivano all'appuntamento dalla sesta posizione in classifica, con un rendimento recente fatto di alti e bassi che lascia margini di miglioramento. Il pareggio nell'ultima uscita contro la Giana Erminio ha frenato un momento che sembrava in crescita.

L'Ospitaletto, invece, occupa il terzo posto e si presenta con una forma convincente, reduce da un pareggio esterno contro il Renate che ha interrotto una striscia positiva. I lombardi hanno dimostrato di saper vincere anche in trasferta nel recente passato.

Lo scontro tra una squadra di casa che cerca solidità e una ospite che vuole confermare le proprie ambizioni rende questo incontro particolarmente interessante nella corsa alle posizioni nobili del girone.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su come vederla in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sugli indisponibili o sui probabili titolari né per il Treviso né per l'Ospitaletto. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Treviso arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. I biancocelesti hanno battuto il Renate in trasferta con il risultato di 1-0 e il Pro Vercelli per 2-1, raccogliendo punti preziosi. Nelle altre tre uscite, la squadra ha pareggiato contro Giana Erminio, Desenzano e Union Brescia, quest'ultima in una gara da 2-2. Complessivamente il Treviso ha segnato cinque reti e non ne ha subite nelle ultime due partite.

L'Ospitaletto presenta un percorso altrettanto solido, con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime cinque. Il successo più netto è arrivato contro la Juventus Next Gen, battuta 3-0, mentre il ko è giunto per mano del Cittadella. Nell'ultimo turno, i lombardi hanno pareggiato 1-1 contro il Renate, mantenendo comunque una media punti da squadra di vertice.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Treviso e Ospitaletto. Ulteriori informazioni potranno essere integrate non appena disponibili.

Classifica





Nel Girone A della Serie C, l'Ospitaletto occupa la terza posizione mentre il Treviso si trova al sesto posto, rendendo questo scontro diretto rilevante per entrambe le squadre nella corsa alle prime posizioni.





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