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Dove vedere Treviso-Ospitaletto in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Treviso vs Ospitaletto
Treviso
Ospitaletto
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Treviso e Ospitaletto: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Treviso-Ospitaletto sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Come vedere Treviso-Ospitaletto con una VPN

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Treviso-Ospitaletto: data e orario

Treviso e Ospitaletto si affrontano nel Girone A della Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma entrambe in cerca di continuità.

I biancocelesti arrivano all'appuntamento dalla sesta posizione in classifica, con un rendimento recente fatto di alti e bassi che lascia margini di miglioramento. Il pareggio nell'ultima uscita contro la Giana Erminio ha frenato un momento che sembrava in crescita.

L'Ospitaletto, invece, occupa il terzo posto e si presenta con una forma convincente, reduce da un pareggio esterno contro il Renate che ha interrotto una striscia positiva. I lombardi hanno dimostrato di saper vincere anche in trasferta nel recente passato.

Lo scontro tra una squadra di casa che cerca solidità e una ospite che vuole confermare le proprie ambizioni rende questo incontro particolarmente interessante nella corsa alle posizioni nobili del girone.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito tutte le informazioni su come vederla in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sugli indisponibili o sui probabili titolari né per il Treviso né per l'Ospitaletto. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

TRE

TRE - Forma

PRO
V2-1
BRE
D2-2
DES
D0-0
REN
V0-1
GIA
D0-0
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
OSP

OSP - Forma

JNG
V3-0
CAP
D2-2
CIT
S0-1
NOV
V0-2
REN
D1-1
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Treviso arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. I biancocelesti hanno battuto il Renate in trasferta con il risultato di 1-0 e il Pro Vercelli per 2-1, raccogliendo punti preziosi. Nelle altre tre uscite, la squadra ha pareggiato contro Giana Erminio, Desenzano e Union Brescia, quest'ultima in una gara da 2-2. Complessivamente il Treviso ha segnato cinque reti e non ne ha subite nelle ultime due partite.

L'Ospitaletto presenta un percorso altrettanto solido, con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime cinque. Il successo più netto è arrivato contro la Juventus Next Gen, battuta 3-0, mentre il ko è giunto per mano del Cittadella. Nell'ultimo turno, i lombardi hanno pareggiato 1-1 contro il Renate, mantenendo comunque una media punti da squadra di vertice.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Treviso e Ospitaletto. Ulteriori informazioni potranno essere integrate non appena disponibili.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
9801164+1224
V
S
V
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
9540166+1019
V
D
D
V
D
3
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
95221410+417
V
D
V
V
V
4
OspitalettoOspitalettoOSP
8431146+815
D
V
S
D
V
5
TrentoTrentoTRE
8350115+614
D
D
V
D
D
6
TrevisoTrevisoTRE
834186+213
D
V
D
D
V
7
DesenzanoDesenzanoDES
934287+113
V
V
D
D
S
8
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
93331413+112
S
V
D
V
S
9
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
82511213-111
D
D
S
D
V
10
LumezzaneLumezzaneLUM
83231011-111
V
S
V
D
D
11
PergolettesePergolettesePGT
925256-111
V
D
D
D
D
12
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
924379-210
S
S
D
S
D
13
LeccoLeccoLEC
823368-29
D
S
D
V
V
14
NovaraNovaraNOV
9234812-49
S
V
S
D
D
15
Pro VercelliPro VercelliPRO
9234813-59
S
V
D
S
D
16
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
8134912-36
S
V
D
D
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
8134815-76
S
D
S
S
S
18
AC CarpiAC CarpiCAP
91351119-86
S
S
S
D
D
19
Giana ErminioGiana ErminioGIA
8044610-44
D
D
D
D
S
20
RenateRenateREN
8035612-63
D
S
S
D
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone A della Serie C, l'Ospitaletto occupa la terza posizione mentre il Treviso si trova al sesto posto, rendendo questo scontro diretto rilevante per entrambe le squadre nella corsa alle prime posizioni.


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