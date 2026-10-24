Serie C - Game Week 11 24 ott 2026 - 08:30

Treviso-Dolomiti Bellunesi sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in streaming.

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Treviso-Dolomiti Bellunesi: data e orario

Il Treviso ospita il Dolomiti Bellunesi in una sfida del Girone A di Serie C che mette di fronte due squadre che vivono momenti di stagione profondamente diversi.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento con una posizione di classifica che li colloca nella parte medio-alta del girone, con ambizioni concrete di risalire ulteriormente. Nelle ultime settimane il Treviso ha mostrato una certa solidità, alternando risultati positivi a qualche passo falso che ha frenato la continuità.

Il Dolomiti Bellunesi attraversa invece un periodo nero. Gli ospiti sono reduci da una sconfitta per 0-3 contro il Trento, un risultato che fotografa le difficoltà di una squadra che fatica a trovare punti e che arriva a questa trasferta con urgenza di invertire la rotta.

La distanza tra le due formazioni in classifica racconta stagioni vissute su piani diversi: il Treviso cerca conferme, il Dolomiti Bellunesi cerca una via d'uscita da una situazione che si fa sempre più complicata.

Una vittoria per i padroni di casa consoliderebbe le loro ambizioni nella parte alta del girone. Per gli ospiti, invece, ogni punto è prezioso per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Treviso, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche. Le scelte definitive dello staff tecnico saranno comunicate nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte Dolomiti Bellunesi la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Le probabili formazioni verranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Treviso ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il successo esterno per 0-2 sul campo della Folgore Caratese, mentre in precedenza la squadra aveva ceduto 0-1 contro l'Ospitaletto. Nelle cinque gare considerate, i padroni di casa hanno segnato quattro reti e ne hanno subite due, mostrando una discreta tenuta difensiva.

Il Dolomiti Bellunesi arriva a questa sfida con un bilancio pesante: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite. L'ultima partita si è conclusa con una pesante sconfitta per 0-3 contro il Trento, risultato che segue il ko per 2-0 contro il Desenzano. In cinque partite, gli ospiti hanno segnato soltanto cinque gol e ne hanno incassati otto, con una fase difensiva che richiede interventi urgenti.

Precedenti

Nei quattro precedenti disponibili tra le due formazioni, tutti disputati in Serie D, il bilancio è favorevole al Dolomiti Bellunesi. L'incontro più recente, giocato il 17 aprile 2025 con il Dolomiti Bellunesi in casa, si è concluso sull'1-1. In precedenza, l'8 dicembre 2024, il Treviso aveva vinto 2-1 in casa contro il Dolomiti Bellunesi, mentre nelle due sfide precedenti gli ospiti avevano prevalso con i risultati di 3-0 e 0-3.

Classifica





In Serie C Girone A, il Treviso occupa la sesta posizione, collocandosi nella zona che guarda con interesse alla parte alta della classifica. Il Dolomiti Bellunesi è quattordicesimo, una posizione che rende questa trasferta un appuntamento da non fallire per evitare di scivolare ulteriormente verso la zona più pericolosa della graduatoria.





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