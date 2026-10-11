Serie C - Game Week 9 11 ott 2026 - 11:30

Trento-Folgore Caratese sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in streaming.

Come vedere Trento-Folgore Caratese con una VPN

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Trento-Folgore Caratese: data e orario

Il Trento ospita il Folgore Caratese in un match di Serie C che mette di fronte due squadre in momenti molto diversi della loro stagione. La sfida si inserisce nel calendario del Girone A, con i padroni di casa che puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Il Trento arriva all'appuntamento con un ruolino di marcia che racconta di una squadra solida, difficile da battere. I quattro pareggi nelle ultime cinque gare mostrano un gruppo equilibrato, capace di non perdere, anche se la continuità offensiva rimane un tema aperto.

L'unica vittoria nel recente periodo è arrivata con un netto 4-0 contro il Pro Vercelli, un risultato che dimostra le potenzialità degli uomini di casa quando riescono a esprimersi al meglio. La tenuta difensiva è un punto di forza riconoscibile.

Il Folgore Caratese vive invece una fase più complicata. La sconfitta per 1-2 contro il Desenzano nell'ultima uscita ha confermato le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità di rendimento lontano da casa.

Gli ospiti hanno alternato risultati positivi a passi falsi, con due sconfitte nelle ultime cinque partite che pesano sulla classifica. Servono punti per uscire dalla zona calda della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Trento, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli verranno aggiornati a ridosso del calcio d'inizio.

Anche sul fronte Folgore Caratese la situazione è analoga: nessuna notizia confermata su indisponibili o assenti. Le ultime indicazioni sulle scelte degli allenatori saranno rese note nelle ore precedenti al match.

Stato di forma

Il Trento ha raccolto un risultato utile in quattro delle ultime cinque partite di Serie C, con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sola sconfitta mancante dall'elenco. Il pareggio più recente è arrivato contro l'Alcione Milano per 2-2, mentre il 4-0 rifilato al Pro Vercelli rappresenta il risultato più convincente del periodo. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro, mostrando una discreta efficacia in entrambe le fasi.

Il Folgore Caratese ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La sconfitta per 1-2 contro il Desenzano è l'ultimo risultato registrato, mentre il successo per 1-2 sul campo del Lumezzane resta il picco positivo del periodo. La squadra ha segnato cinque gol e ne ha incassati otto, con una tenuta difensiva che richiede attenzione.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Trento e Folgore Caratese. Non è possibile fornire un resoconto storico degli scontri diretti tra le due formazioni.

Classifica





In Serie C Girone A, il Trento occupa la quarta posizione, collocandosi tra le squadre che guardano alla parte alta della classifica. Il Folgore Caratese è sedicesimo, una posizione che riflette un avvio di stagione difficile e che rende questa trasferta un banco di prova importante per gli ospiti.





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