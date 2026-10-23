Serie C - Game Week 11 23 ott 2026 - 14:30

Team Altamura-Potenza è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per non perdere nemmeno un minuto della partita.

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Team Altamura-Potenza: data e orario

Il Team Altamura ospita il Potenza in una sfida del Girone C di Serie C che mette di fronte due squadre in situazioni di classifica agli antipodi. I pugliesi occupano il sedicesimo posto, mentre i lucani guidano il girone al primo posto.

Il Potenza arriva a questa trasferta con cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite, un ruolino di marcia che non lascia spazio a interpretazioni: la squadra di Basilicata è la formazione più in forma del girone. L'ultima vittoria, ottenuta per 2-1 contro il Catania, conferma la solidità e la continuità dei lucani anche nelle sfide più impegnative.

Il Team Altamura, dal canto suo, attraversa un momento di alti e bassi. I pugliesi hanno alternato risultati positivi a passi falsi, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo casalingo per 1-3 contro il Cosenza nell'ultima giornata ha interrotto una serie di risultati deludenti e può rappresentare un punto di ripartenza.

La sconfitta per 0-3 contro il Catania pesa ancora nel bilancio recente degli altamurani, che dovranno fare i conti con un avversario in grande spolvero. Il Potenza ha segnato diciotto reti nelle ultime cinque gare, un dato che fotografa la pericolosità offensiva dei lucani.

I precedenti sorridono al Potenza: nell'ultimo confronto diretto, disputato il 15 febbraio 2026, i lucani si imposero per 3-0. Il Team Altamura cerca riscatto davanti al proprio pubblico, ma dovrà alzare il livello per fermare la capolista.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Team Altamura-Potenza in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Team Altamura non sono al momento disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, gli infortuni o i giocatori squalificati. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno inseriti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Potenza non sono stati comunicati dati su assenze o indisponibili. La situazione degli effettivi di entrambe le squadre sarà più chiara a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Potenza presenta un rendimento eccezionale nelle ultime cinque partite di Serie C, con cinque vittorie su cinque. I lucani hanno battuto nell'ordine Cavese (4-2), Barletta (1-4 in trasferta), AZ Picerno (4-2), Foggia (1-3 in trasferta) e Catania (2-1). In cinque gare la squadra ha segnato diciotto reti e ne ha concesse otto, un dato che riflette sia la prolificità offensiva che qualche vulnerabilità difensiva.

Il Team Altamura ha registrato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'unico risultato positivo recente prima dell'ultima giornata era arrivato contro l'AZ Picerno (2-1), mentre la sconfitta più pesante è stata quella contro il Catania per 0-3. Il successo per 1-3 in casa del Cosenza nell'ultimo turno ha però ridato fiducia ai pugliesi, che nelle cinque gare considerate hanno segnato cinque reti e ne hanno incassate sei.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 15 febbraio 2026, quando il Potenza si impose per 3-0 in casa in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri censiti, il Potenza ha vinto tre volte, con un pareggio registrato in due occasioni: il 2-2 del 5 ottobre 2025 in casa del Team Altamura e il 2-2 del 4 novembre 2024, sempre allo stesso stadio. Le sfide tra queste due formazioni hanno prodotto complessivamente diciotto gol.

Classifica





Nel Girone C di Serie C, il Potenza occupa la prima posizione in classifica, mentre il Team Altamura si trova al sedicesimo posto.





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