Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale BC Place Vancouver

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Svizzera-Colombia: data e orario

La Svizzera affronta la Colombia al BC Place di Vancouver negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. Due squadre arrivate a questo punto da prime dei rispettivi gironi, pronte a sfidarsi per un posto tra le migliori otto del mondo.

Murat Yakin ha costruito una Svizzera solida e in crescita nel corso del torneo. Dopo un inizio in sordina con il pareggio contro il Qatar, la Nati ha trovato il ritmo giusto, travolgendo Bosnia ed Erzegovina 4-1 e battendo il Canada 2-1 per chiudere in testa al Gruppo B. Nel turno precedente, una vittoria professionale per 2-0 sull'Algeria ha confermato la loro continuità.

La Colombia di Néstor Lorenzo si presenta a Vancouver imbattuta. Los Cafeteros hanno costruito il loro cammino su una difesa impenetrabile: tre clean sheet consecutivi, un solo gol subito in tutto il torneo. Nel turno dei 32 hanno superato il Ghana 1-0 grazie a una rete di Jhon Arias, mostrando la capacità di vincere anche nelle partite sporche e combattute.

La grande perdita per la Colombia è quella di Jhon Córdoba, costretto a lasciare il torneo per un grave problema muscolare rimediato contro il Ghana. Al suo posto dovrebbe partire titolare Luis Suárez, già decisivo come subentrato nell'ultimo match. Sul fronte svizzero, tiene banco il recupero di Michel Aebischer, che ha lavorato a parte in settimana: se non dovesse farcela, Yakin si affiderà al doppio perno Xhaka-Freuler.

Dal punto di vista tattico, la sfida si giocherà sugli spazi. La Colombia cercherà di sfruttare la velocità e la qualità di Luis Díaz sulla fascia sinistra per allargare il blocco elvetico. La Svizzera risponderà con una struttura compatta, puntando sulle transizioni veloci e sulla qualità del ventenne Johan Manzambi per rifornire Breel Embolo in attacco.

Due squadre che hanno dimostrato di saper soffrire e vincere. Chi passa accede ai quarti di finale, traguardo che per entrambe le nazionali rappresenterebbe uno dei risultati più importanti della loro storia recente in Coppa del Mondo.

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Formazioni

Murat Yakin può contare su una rosa sostanzialmente al completo. Non risultano infortuni o squalifiche confermati in casa Svizzera. Il probabile undici titolare prevede Kobel in porta; Zakaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez in difesa; Xhaka e Freuler a centrocampo con Manzambi; Ndoye, Vargas e Embolo nel tridente offensivo. Aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Néstor Lorenzo non registra assenze per infortuni o squalifiche tra i convocati disponibili. La probabile formazione della Colombia vede Camilo Vargas tra i pali; Munoz, Sanchez, Lucumi e Mojica in difesa; Puerta, Lerma e Arias a centrocampo; Rodriguez, Suarez e Diaz nel reparto offensivo. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle ore precedenti alla gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Svizzera arriva a questo ottavo con un ruolino di W-W-W-D-D nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è la vittoria per 2-0 sull'Algeria nel turno dei 32, il 3 luglio, che ha prolungato la striscia positiva nel torneo. In precedenza, i rossocrociati avevano battuto il Canada 2-1 e travolto la Bosnia ed Erzegovina 4-1, quest'ultima la prestazione più convincente del loro cammino. I soli punti persi sono arrivati con il pareggio 1-1 contro il Qatar e l'1-1 in amichevole contro l'Australia. Nelle ultime cinque gare, la Svizzera ha segnato dieci reti e ne ha subite tre.

La Colombia presenta un bilancio di W-W-W-W-D nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sul Ghana il 4 luglio, firmata da Jhon Arias. Prima di quel match, Los Cafeteros avevano superato la RD Congo 1-0 e l'Uzbekistan 3-1, aprendo il torneo con il piede giusto. L'unico pareggio è arrivato contro il Portogallo, 0-0 che è valso comunque la testa del Gruppo K. Nelle ultime cinque partite, la Colombia ha realizzato cinque gol e ne ha concessi uno.

Precedenti

SVI Ultima partita COL 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Colombia 3 - 1 Svizzera 1 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente registrato tra le due nazionali risale al 25 marzo 2007, quando la Colombia sconfisse la Svizzera per 3-1 in un'amichevole. Quello resta l'unico incontro documentato tra le due selezioni, rendendo questo ottavo di finale della Coppa del Mondo 2026 il loro primo confronto ufficiale.

Classifica





La Svizzera ha chiuso al primo posto nel Girone B dei Mondiali, mentre la Colombia ha dominato il Girone K terminando anch'essa in testa alla propria classifica.





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