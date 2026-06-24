Coppa del Mondo - Mondiali - Girone B BC Place Vancouver

La partita tra Svizzera e Canada è trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in live streaming gratuito su RaiPlay. La gara è disponibile anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma.

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Svizzera-Canada: data e orario

La Svizzera affronta il Canada al BC Place di Vancouver nella gara conclusiva del Girone B della Coppa del Mondo 2026, con il primo posto nel gruppo in palio tra le due squadre.

I rossocrociati di Murat Yakin arrivano a questo appuntamento dopo un percorso netto nel girone: il pareggio per 1-1 contro il Qatar alla prima giornata è stato seguito da una convincente vittoria per 4-1 sulla Bosnia ed Erzegovina, con il ventenne Johan Manzambi che ha trasformato la partita con una doppietta da subentrato.

Il Canada, co-ospitante del torneo, ha risposto con una prestazione di potenza assoluta: sei gol rifilati al Qatar nella seconda giornata, con Jonathan David autore di una tripletta storica. La vittoria, però, è stata offuscata dal grave infortunio di Ismael Koné, costretto a lasciare il campo su barella dopo aver subito la frattura di tibia e perone.

La squadra di Jesse Marsch sa che un pareggio basta per chiudere in testa al girone e garantirsi le partite casalinghe nel turno successivo. Una sconfitta, invece, potrebbe significare un incrocio con la Corea del Sud davanti a un pubblico largamente avverso a Los Angeles.

Per la Svizzera, il passaggio del turno è già acquisito, ma il primo posto offre un cammino potenzialmente più agevole. Yakin non avrà motivi per abbassare la guardia.

Il BC Place, con una capienza di circa 54.000 posti per questo Mondiale, sarà teatro di una sfida che vale molto più dei tre punti in gioco. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il commissario tecnico della Svizzera Murat Yakin deve fare a meno di Miro Muheim, out per infortunio. L'undici probabile vede Kobel in porta; Widmer, Jaquez, Akanji e Rodriguez in difesa; Aebischer, Freuler e Xhaka a centrocampo; Ndoye e Vargas sulle fasce con Embolo centravanti.

In casa Canada, Jesse Marsch perde Ismael Koné — operato per la frattura di tibia e perone rimediata contro il Qatar — e Alfie Jones. Nonostante l'assenza pesante di Koné, il tecnico americano può contare su Nathan Saliba, già in gol nel match contro il Qatar dopo essere subentrato proprio al centrocampista infortunato. Il probabile undici schiera Crepeau tra i pali; Johnston, Laryea, Sigur e Bombito in difesa; Buchanan, Ahmed, Eustaquio e Saliba a centrocampo; David e Larin in attacco.

Stato di forma

La Svizzera presenta un bilancio di due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare. I rossocrociati hanno aperto il Mondiale con un pari per 1-1 contro il Qatar, prima di dominare la Bosnia ed Erzegovina per 4-1 nella seconda uscita. Nelle amichevoli precedenti al torneo, avevano pareggiato 1-1 con l'Australia il 6 giugno e battuto la Giordania 4-1 il 31 maggio. Il bilancio totale parla di dieci gol segnati e tre subiti in cinque partite.

Il Canada arriva a Vancouver con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La schiacciante vittoria per 6-0 sul Qatar il 18 giugno rappresenta il risultato più recente e il più significativo, preceduta dal pareggio per 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina all'esordio mondiale. Prima del torneo, i canadesi avevano pareggiato 1-1 con l'Irlanda e battuto l'Uzbekistan 2-0. Complessivamente, dieci gol segnati e due subiti nelle ultime cinque partite.

Precedenti

SVI Ultima partita CAN 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Svizzera 1 - 3 Canada 1 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

I precedenti tra Svizzera e Canada sono quasi inesistenti a livello ufficiale. L'unico incontro registrato risale al 15 maggio 2002, un'amichevole in cui il Canada si impose per 3-1 in territorio svizzero. La sfida di Vancouver sarà quindi soltanto il secondo confronto diretto tra le due nazionali.

Classifica





Nel Girone B dei Mondiali, il Canada occupa la prima posizione mentre la Svizzera è seconda prima dell'ultima giornata.





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