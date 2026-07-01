Dove vedere Svizzera-Algeria in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale BC Place Vancouver

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Svizzera-Algeria: data e orario

La Svizzera affronta l'Algeria nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 al BC Place di Vancouver, con il vincitore che si garantisce un posto agli ottavi del torneo.

I rossocrociati hanno dominato il Gruppo B con sette punti, battendo il Canada nell'ultima giornata e chiudendo il girone al primo posto senza subire sconfitte. Sotto la guida di Murat Yakin, la Svizzera è imbattuta nelle ultime nove partite disputate.

L'Algeria è arrivata a questo appuntamento dopo un percorso più tortuoso. I Fennec Foxes hanno chiuso terzi nel Gruppo J, strappando la qualificazione grazie a un pareggio per 3-3 contro l'Austria nell'ultima giornata.

Riyad Mahrez e Granit Xhaka guidano le rispettive nazionali in quello che si preannuncia uno scontro tra due squadre con ambizioni concrete. Mahrez ha ritrovato il gol nel momento decisivo, segnando una doppietta contro l'Austria. Xhaka, capitano instancabile del centrocampo elvetico, resta il fulcro del gioco svizzero a 33 anni.

Il vincitore di questa sfida affronterà Ghana o Colombia negli ottavi. Per entrambe le nazionali, la presenza agli ottavi di finale sarebbe la prima.

Per sapere dove seguire Svizzera vs Algeria in TV e in diretta streaming, continua a leggere.

Formazioni

La Svizzera di Murat Yakin non registra infortuni né squalifiche confermati. Il probabile undici titolare schiera Gregor Kobel in porta; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Luca Jaquez e Ricardo Rodriguez in difesa; Remo Freuler e Granit Xhaka in mediana; Ruben Vargas, Johan Manzambi e Dan Ndoye sulla trequarti; Breel Embolo centravanti.

L'Algeria guidata da Vladimir Petkovic non segnala indisponibili ufficiali. Il probabile undici vede Oussama Benbot tra i pali; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Ait Nouri in difesa; Nabil Bentaleb e Houssem Aouar a centrocampo; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza e Fares Chaibi sulla trequarti; Amine Gouiri in attacco. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Svizzera ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiando le altre due senza subire sconfitte. L'ultimo risultato è stata la vittoria per 2-1 sul Canada il 24 giugno, con reti di Ruben Vargas e Johan Manzambi. In precedenza, i rossocrociati avevano battuto la Bosnia ed Erzegovina per 4-1 il 18 giugno. Gli unici punti persi sono arrivati con il pareggio per 1-1 contro il Qatar e il pari amichevole per 1-1 contro l'Australia. Nelle cinque partite considerate, la Svizzera ha segnato 13 reti e ne ha subite cinque.

L'Algeria ha vinto tre delle ultime cinque gare, con un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è il 3-3 contro l'Austria il 28 giugno, con Mahrez autore di una doppietta. Prima di quel pareggio spettacolare, i Fennec Foxes avevano battuto la Giordania per 2-1 il 23 giugno e perso per 3-0 contro l'Argentina. Nelle amichevoli pre-torneo, l'Algeria aveva sconfitto la Bolivia per 4-0 e l'Olanda per 1-0.

Precedenti

Classifica





Nei gironi, la Svizzera ha chiuso al primo posto nel Gruppo B, mentre l'Algeria si è qualificata come terza del Gruppo J.





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