Serie C - Game Week 12 31 ott 2026 - 09:30

Sorrento-Team Altamura sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere Sorrento-Team Altamura con una VPN

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Sorrento-Team Altamura: data e orario

Il Sorrento ospita il Team Altamura in una sfida del Girone C di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali molto distanti tra loro.

I rossoneri campani, terzi in classifica, cercano continuità dopo un avvio di stagione che li ha proiettati nella zona playoff. La squadra di casa ha dimostrato solidità nei momenti decisivi, anche se le ultime uscite hanno restituito un rendimento altalenante.

Il Team Altamura arriva alla trasferta in una posizione di classifica che impone prudenza. I pugliesi, quindicesimi, hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda, e una prestazione convincente lontano dalle mura amiche sarebbe un segnale importante.

Nell'ultimo confronto diretto, disputato in aprile in Serie C, il Sorrento si impose per 2-0 tra le proprie mura. I precedenti sorridono ai campani, che negli ultimi cinque incroci vantano un bilancio favorevole.

La partita si preannuncia equilibrata sul piano dell'intensità, con il Sorrento che parte favorito ma con un avversario che ha mostrato di saper strappare risultati utili anche in contesti difficili, come testimonia il pareggio per 2-2 ottenuto contro il Potenza capolista nell'ultima giornata.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Sorrento-Team Altamura in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Sorrento non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti verranno integrati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Team Altamura la situazione è analoga: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Sorrento presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I rossoneri vengono dal pareggio per 1-1 contro l'Inter U23, preceduto dallo 0-0 contro la Casertana. Il successo più recente è arrivato per 2-0 contro il Casarano. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite sei.

Il Team Altamura mostra un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I pugliesi vengono dal pareggio per 2-2 contro il Potenza, risultato che ha interrotto una sequenza negativa. In precedenza la squadra aveva battuto il Cosenza per 3-1 in trasferta, mentre la sconfitta più pesante del periodo è arrivata contro il Catania per 3-0. Nelle cinque partite considerate, il Team Altamura ha segnato cinque reti e ne ha incassate sette.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Sorrento si impose per 2-0 in casa in Serie C. Guardando agli ultimi cinque incontri, il Sorrento ha vinto tre volte, con un pareggio e una sconfitta: i campani prevalgono nel computo complessivo, con le due squadre che hanno prodotto sette reti totali negli ultimi quattro confronti in Serie C.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Sorrento occupa la terza posizione, collocandosi tra le squadre che puntano ai playoff, mentre il Team Altamura è quindicesimo, in una zona di classifica che richiede punti per allontanarsi dalla lotta per non retrocedere. La differenza di posizione racconta due momenti di stagione opposti e aggiunge peso specifico a questa sfida.

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