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Come vedere Scozia-Marocco con una VPN

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Scozia-Marocco: data e orario

La Scozia affronta il Marocco venerdì 19 giugno al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, in una sfida del Gruppo C della Coppa del Mondo 2026. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver aperto il torneo con risultati positivi, rendendo la posta in gioco già molto alta.

La Scozia ha scritto la storia nella prima giornata, battendo Haiti 1-0 e ottenendo la prima vittoria ai Mondiali dal 1990. Steve Clarke schiera un XI proiettato che include Scott McTominay, John McGinn e il capitano Andrew Robertson, con Lawrence Shankland e Che Adams chiamati a fare la differenza in attacco.

Il Marocco, dal canto suo, ha impressionato nel pareggio per 1-1 contro il Brasile al MetLife Stadium. Gli Atlas Lions hanno dimostrato qualità e carattere contro una delle favorite del torneo, con il giovane centrocampista Ayyoub Bouaddi che ha catalizzato l'attenzione mondiale con una prestazione di maturità straordinaria per la sua età.

In cabina di regia marocchina, Mohamed Ouahbi può contare su una rosa di prim'ordine: Achraf Hakimi, vincitore della Champions League con il Paris Saint-Germain, guida una difesa solida, mentre Brahim Diaz e Ismael Saibari alimentano la fantasia in zona offensiva.

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Formazioni

Steve Clarke si affida a un undici proiettato con Angus Gunn in porta, una difesa composta da Jack Hendry, Grant Hanley e Aaron Hickey, con Andrew Robertson sulla fascia sinistra. A centrocampo spazio a Ben Gannon-Doak, John McGinn, Lewis Ferguson e Scott McTominay, mentre Che Adams e Lawrence Shankland guidano l'attacco. Non si registrano infortuni o squalifiche ufficiali comunicati per i Tartan Army.

Mohamed Ouahbi schiera Yassine Bounou tra i pali, con Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad e Achraf Hakimi a formare la linea difensiva. Il terzetto di centrocampo è composto da Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi e Ayyoub Bouaddi, con Brahim Diaz, Neil El Aynaoui e Ismael Saibari nel reparto offensivo. Anche per il Marocco non sono stati comunicati indisponibili o squalificati.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Scozia arriva alla sfida con tre vittorie nelle ultime cinque uscite, a fronte di due sconfitte. I ragazzi di Clarke hanno aperto il Mondiale battendo Haiti 1-0, preceduto da un netto 4-0 in amichevole contro la Bolivia. Le due sconfitte sono arrivate contro Costa d'Avorio (1-0) e Giappone (1-0) a marzo. In totale, nelle ultime cinque partite, la Scozia ha segnato sei reti e ne ha subite tre.

Il Marocco presenta un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare. Gli Atlas Lions hanno aperto il torneo con un pareggio per 1-1 contro il Brasile, risultato che ha fatto il giro del mondo. Prima del Mondiale, il Marocco aveva pareggiato 1-1 contro la Norvegia e vinto nettamente 4-0 contro il Madagascar e 5-0 contro il Burundi. Complessivamente, nelle ultime cinque partite, il Marocco ha segnato 12 gol e ne ha concessi tre.

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Classifica





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