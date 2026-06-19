Scozia vs Marocco è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate il canale e il link per seguire la partita in streaming.

Come vedere Scozia-Marocco con una VPN

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Scozia-Marocco: data e orario

Scozia e Marocco si affrontano al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, venerdì 19 giugno, in una sfida del Girone C della Coppa del Mondo 2026. Entrambe le nazionali arrivano all'appuntamento con un risultato positivo all'esordio e con la qualificazione agli ottavi nel mirino.

La Scozia ha scritto una pagina di storia contro Haiti, conquistando la prima vittoria in un Mondiale dal 1990. Il gol della Tartan Army ha fatto esplodere i tifosi scozzesi presenti sugli spalti del Gillette Stadium, lo stesso stadio che ospiterà anche questa seconda sfida del gruppo.

Il Marocco, dal canto suo, ha impressionato contro il Brasile. Gli Atlanti Leoni hanno tenuto testa ai cinque volte campioni del mondo, strappando un pareggio per 1-1 a East Rutherford che ha fatto il giro del pianeta. La partita ha attirato oltre 10 milioni di telespettatori in lingua inglese negli Stati Uniti, un record storico per una gara dei Mondiali senza la nazionale americana.

Al centro del gioco marocchino c'è Ayyoub Bouaddi, il giovane centrocampista che ha dominato la scena contro il Brasile con una maturità sorprendente per la sua età. Il teenager ha gestito il pallone sotto pressione con una lucidità quasi infallibile, offrendo ai compagni la piattaforma ideale per attaccare i brasiliani.

Steve Clarke sa che la sua Scozia dovrà alzare ulteriormente il livello per contenere una squadra del Marocco che non ha perso lo smalto accumulato negli ultimi anni. Mohamed Ouahbi schiera una rosa ricca di qualità, con Achraf Hakimi e Brahim Diaz pronti a fare la differenza sulle fasce.

Per la Scozia, John McGinn e Scott McTominay sono chiamati a guidare la squadra con esperienza e personalità. La vittoria sull'Haiti ha dato fiducia all'intero gruppo, ma il Marocco rappresenta un avversario di tutt'altra caratura.

Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere Scozia vs Marocco in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Steve Clarke dovrebbe affidarsi al seguente undici titolare: Angus Gunn in porta; difesa composta da Jack Hendry, Grant Hanley e Aaron Hickey; Andrew Robertson sulla fascia sinistra; a centrocampo Ben Gannon-Doak, John McGinn e Lewis Ferguson; Scott McTominay in posizione avanzata; Che Adams e Lawrence Shankland in attacco. Al momento non si registrano infortuni o squalifiche nel gruppo scozzese.

Mohamed Ouahbi risponde con Yassine Bounou tra i pali; Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad e Achraf Hakimi nella linea difensiva; Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi e Ayyoub Bouaddi a centrocampo; Brahim Diaz, Neil El Aynaoui e Ismael Saibari nel reparto offensivo. Anche per il Marocco non risultano assenze per infortuni o squalifiche. Eventuali aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Scozia arriva alla sfida con tre vittorie nelle ultime cinque partite, un pareggio e una sconfitta. L'esordio mondiale contro Haiti si è concluso con un successo per 1-0, mentre in amichevole la Tartan Army aveva demolito la Bolivia per 4-0 e battuto Curaçao per 4-1. Le uniche note negative sono le sconfitte contro Costa d'Avorio (1-0) e Giappone (1-0) a marzo. Nelle ultime cinque gare la Scozia ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3.

Il Marocco ha collezionato tre vittorie, un pareggio e un altro pareggio nelle ultime cinque uscite, con un rendimento offensivo notevole. Il pareggio per 1-1 contro il Brasile all'esordio mondiale è il risultato più recente. In precedenza gli Atlanti Leoni avevano pareggiato 1-1 contro la Norvegia in amichevole, prima di dominare Madagascar (4-0) e Burundi (5-0). Nelle cinque gare il Marocco ha segnato 12 gol e ne ha incassati 3.

Precedenti

I dati sui precedenti tra Scozia e Marocco non sono disponibili nel dataset fornito. La partita del 19 giugno al Gillette Stadium rappresenta quindi un confronto da analizzare esclusivamente sulla base delle rispettive condizioni attuali.

Classifica





Nel Girone C dei Mondiali 2026, la Scozia occupa attualmente la prima posizione, mentre il Marocco è secondo.





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