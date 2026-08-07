Dove vedere Schalke 04-Atalanta in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 8 ago 2026 - 11:00

Schalke 04 - Atalanta è trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in diretta.

Come vedere Schalke 04-Atalanta con una VPN

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Schalke 04-Atalanta: sabato 8 agosto ore 17

Schalke 04 e Atalanta si affrontano in un'amichevole estiva che mette di fronte due club con ambizioni molto diverse per la stagione che sta per cominciare. I nerazzurri di Bergamo arrivano da una Serie A conclusa con qualche rimpianto, mentre i minatori renani si presentano con la voglia di confermarsi dopo la faticosa risalita in Bundesliga.

Lo Schalke ha vissuto una rinascita concreta nella seconda metà della scorsa stagione, trascinata in buona parte da Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, che ha da poco rinnovato il contratto con il club di Gelsenkirchen, ha segnato sei reti in undici presenze dopo il suo arrivo a gennaio, contribuendo in modo decisivo alla promozione in Bundesliga. A 41 anni suonati, la sua presenza in rosa resta un segnale di continuità tecnica e di spogliatoio.

L'Atalanta, dal canto suo, chiude la preparazione estiva dopo un percorso di amichevoli che ha incluso incontri con squadre di livello europeo. La sconfitta per 2-1 contro il Feyenoord nell'ultimo test prima di questa sfida ha mostrato che c'è ancora lavoro da fare, anche se il gruppo a disposizione dello staff tecnico resta di qualità.

Sul fronte mercato, la Dea tiene banco anche nelle trattative internazionali. Giorgio Scalvini ha attirato l'interesse del Chelsea, con il club londinese che avrebbe già avviato contatti per valutare i costi dell'operazione. La situazione potrebbe influenzare le scelte tecniche nelle ultime settimane di preparazione.

Per lo Schalke, questa partita rappresenta un banco di prova importante prima del debutto in Bundesliga. Testare la propria difesa contro un attacco di livello internazionale come quello dell'Atalanta fornirà indicazioni preziose allo staff tecnico in vista degli impegni ufficiali.

Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere Schalke 04 - Atalanta in diretta TV e live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle rose.

Stato di forma

Lo Schalke 04 arriva a questa amichevole con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, l'unica sconfitta registrata contro il FC Gütersloh per 2-1. I minatori hanno ottenuto il risultato più netto il 1° agosto, battendo l'Hessen Kassel per 5-0, e hanno collezionato complessivamente 12 gol segnati in cinque uscite subendone 5.

L'Atalanta presenta un bilancio più equilibrato nelle tre gare disputate in questa estate: due vittorie e una sconfitta proprio nell'ultimo test contro il Feyenoord. In precedenza ha battuto l'Arezzo per 3-2 e la propria squadra Under 23 per 2-1.





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